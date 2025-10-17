Volio bih se vratiti na San Siro u drugačijim okolnostima, ali sada se ne bavim emocijama koje će neizbježno doći. Fokusiran sam na naš trenutni trenutak, iako sam tamo doživio neke prekrasne emocije, kaže bivši trener Milana
Pioli uoči gostovanja na San Siru: Pokušat ćemo ograničiti Luku Modrića. Veliki je igrač
Milan će u nedjelju dočekati Fiorentinu u Serie A, a to će biti povratak Stefana Piolija na San Siro. Talijan je vodio sedmerostrukog europskog prvaka od 2019. do 2024. i osvojio Scudetto 2022., a sada će se naći na suprotnoj strani.
- Volio bih se vratiti na San Siro u drugačijim okolnostima, ali sada se ne bavim emocijama koje će neizbježno doći. Fokusiran sam na naš trenutni trenutak, iako sam tamo doživio neke prekrasne emocije - rekao je u najavi povratka na kultni stadion nakon čega su ga pitali o Luki Modriću.
- Sreo sam ga prije dvije godine na odmoru. Vidjeti ga kako igra u ovoj dobi s ovom dosljednošću pokazuje što je sve velik igrač. Pokušat ćemo ga ograničiti.
Fiorentina je u negativnom nizu od šest uzastopnih ligaških utakmica bez pobjede, ali Pioli je i dalje optimističan.
- Nedostaje nam pobjeda, to je sve. U našim glavama nedostaju nam bodovi. Porazi nas čine nesigurnima i gubimo samopouzdanje. Imamo privilegiju, ali imamo dušu, i svi želimo nešto vratiti. Pobjede ne dolaze slučajno. Siguran sam da ćemo izaći iz ove situacije; angažman i zajedništvo momčadi daju mi povjerenje.
Milan je nakon šest kola treća momčad prvenstva s 13 bodova, dok je Fiorentina 17. sa samo tri osvojena boda.
