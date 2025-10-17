Pioli uoči gostovanja na San Siru: Pokušat ćemo ograničiti Luku Modrića. Veliki je igrač

Milan će u nedjelju dočekati Fiorentinu u Serie A, a to će biti povratak Stefana Piolija na San Siro. Talijan je vodio sedmerostrukog europskog prvaka od 2019. do 2024. i osvojio Scudetto 2022., a sada će se naći na suprotnoj strani.

- Volio bih se vratiti na San Siro u drugačijim okolnostima, ali sada se ne bavim emocijama koje će neizbježno doći. Fokusiran sam na naš trenutni trenutak, iako sam tamo doživio neke prekrasne emocije - rekao je u najavi povratka na kultni stadion nakon čega su ga pitali o Luki Modriću.

- Sreo sam ga prije dvije godine na odmoru. Vidjeti ga kako igra u ovoj dobi s ovom dosljednošću pokazuje što je sve velik igrač. Pokušat ćemo ga ograničiti.

Fiorentina je u negativnom nizu od šest uzastopnih ligaških utakmica bez pobjede, ali Pioli je i dalje optimističan.

- Nedostaje nam pobjeda, to je sve. U našim glavama nedostaju nam bodovi. Porazi nas čine nesigurnima i gubimo samopouzdanje. Imamo privilegiju, ali imamo dušu, i svi želimo nešto vratiti. Pobjede ne dolaze slučajno. Siguran sam da ćemo izaći iz ove situacije; angažman i zajedništvo momčadi daju mi povjerenje.

Milan je nakon šest kola treća momčad prvenstva s 13 bodova, dok je Fiorentina 17. sa samo tri osvojena boda.