Pique je u novim problemima: Zaradio masnu lovu 'muljanjem'

Legendarni branič Barcelone i španjolske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Gerard Pique, kažnjen je s 200.000 eura zbog trgovanja povlaštenim informacijama na burzi. Sve je potvrđeno u izvješću španjolskog državnog glasnika BOE-a, koji objavljuje službene odluke državnih institucija.

Pique je dobio kaznu zato što je kupovao dionice tvrtke Aspy Global Services dok je raspolagao s povlaštenim informacijama. Njih je navodno dobio od Josea Eliasa, španjolskog poduzetnika, koji je također kažnjen. Bivši stoper Barcelone i Manchester Uniteda svoje je dionice kupio 22. siječnja 2021. godine, a prodao ih je samo šest dana kasnije, a na njima je navodno ozbiljno zaradio.

Poduzetnik Elias kažnjen je sa 100.000 eura zbog otkrivanja povlaštenih informacija povezanih uz proces preuzimanja tvrtke. Obojica se mogu žaliti španjolskom Visokom nacionalnom sudu, a nisu javno komentirala presudu.

Piquéovi predstavnici, kao i energetska grupacija Audax, čiji je Elias osnivač i predsjednik, zasad nisu komentirali slučaj.


