KAZNILI SU GA

Pique je u novim problemima: Zaradio masnu lovu 'muljanjem'

Piše Luka Tunjić,
Foto: RULA ROUHANA/REUTERS

Gerard Pique kažnjen s 200.000 € zbog trgovanja povlaštenim informacijama! Legenda Barcelone u problemima zbog dionica Aspy Global Services, ali šuti o presudi

Legendarni branič Barcelone i španjolske nogometne reprezentacije, 39-godišnji Gerard Pique, kažnjen je s 200.000 eura zbog trgovanja povlaštenim informacijama na burzi. Sve je potvrđeno u izvješću španjolskog državnog glasnika BOE-a, koji objavljuje službene odluke državnih institucija.

Pique je dobio kaznu zato što je kupovao dionice tvrtke Aspy Global Services dok je raspolagao s povlaštenim informacijama. Njih je navodno dobio od Josea Eliasa, španjolskog poduzetnika, koji je također kažnjen. Bivši stoper Barcelone i Manchester Uniteda svoje je dionice kupio 22. siječnja 2021. godine, a prodao ih je samo šest dana kasnije, a na njima je navodno ozbiljno zaradio.

FILE PHOTO: Pique's Kings League aims for US launch, licensing amid global expansion
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS

Poduzetnik Elias kažnjen je sa 100.000 eura zbog otkrivanja povlaštenih informacija povezanih uz proces preuzimanja tvrtke. Obojica se mogu žaliti španjolskom Visokom nacionalnom sudu, a nisu javno komentirala presudu.

Obojica imaju pravo na žalbu španjolskom Visokom nacionalnom sudu. Piquéovi predstavnici, kao i energetska grupacija Audax, čiji je Elias osnivač i predsjednik, zasad nisu komentirali slučaj.
 

