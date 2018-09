Pique zaplesao kao Shakira, a Barcelona 'legla' kod Leganésa

Činilo se to da će to opet biti Laganes za Barcelonu, ali na kraju je stvarno ispalo Leganés. Barca je prethodne četiri utakmice protiv kluba iz središnje Španjolske odradila bez previše glavobolje. No, ova utakmica im je nanijela glavobolje više nego prethodne četiri zajedno.

A migrenu poslije ove utakmice dobio je sigurno stoper Barce Gerrard Pique koji je poklonio domaćinima drugi gol i tako nastavio sa kiksevima koji su postali normala kod njega.

Odlično su se od početka domaćini suprotstavili goropadnim gostima i pokazali da se neće tako lako predati. No, nisu dugo izdržali pored teške artiljerije koje Barca ima na svakoj poziciji.

Dodao je Messi loptu Coutinhu, koji to prima na mjestu, podiže je i onda snajperski precizno pogađa golmanov lijevi kut. Činilo se kako će nakon toga Leganés potonuti, no prevarili su sve i samo čekali grešku u redovima gostiju, i dočekali su je.

Crnu rupu Barcelona je doživjela na početku drugog dijela, kada im je Leganés utrpao dva komada u dvije minute. Prvi gol u 52. minuti zabio je El Zhar, koji je zakucao loptu glavom u mrežu iz same blizine nakon što mu je ubacio Silva. A prilikom vodećeg gola za domaćine vidjeli smo sjajnu asistenciju Piquea, no samo pogrešnom igraču.

Trčao je stoper Barcelone prema Ter Stegenu i umjesto da mu mirno doda loptu on je neshvatljivo servirao loptu Oscaru kao na pladnju, a Španjolac nije propustio iskoristiti poklon. Zaista neshvatljiva pogreška nekad sjajnog stopera, a danas igrača koji malo malo napravi neki kiks. Tko zna, možda je razmišljao o Shakiri pa ga je to omelo.

Napadala je Blaugrana silovito do kraja utakmice, no sjajni golman Cuellar sjajno je to sve poskidao. Barceloni je to drugi kiks zaredom nakon što su u prošlom kolu odigrali s Gironom 2-2. Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić odigrao je svih 90 minuta, a sjajnu priliku za izjednačenje imao je pred kraj utakmice, no fantastični Cuellar je s još jednom paradom donio svojoj momčadi vrijednu pobjedu.