Pirlo nahvalio Tudora: On je moj izbor, savršen za nas...

Želim uvesti entuzijazam kojeg je možda nedostajalo u posljednjem razdoblju. Želim proaktivan nogomet. Momcima sam rekao dvije stvari, rekao je Pirlo na predstavljanju...

<p>Novi trener <strong>Juventusa Andrea Pirlo (41)</strong> inzistirao je na dolasku<strong> Igora Tudora (42)</strong>, a u tome je i uspio. Nakon nekoliko dana pregovora, Tudor je prošli petak raskinuo ugovor s Hajdukom, u ponedjeljak došao na liječnički pregled, a danas je Juve predstavio novog trenera i njegov stručni stožer.</p><p>Pirlo je za pomoćnika htio trenera koji zna kako se diše za Juventus, a želja mu se ispunila. Na službenoj presici legendarni nogometaš je nahvalio hrvatskog stručnjaka.</p><p>- On je moj izbor. Trebam iskusnog pomoćnika koji je prije bio trener, također bivšeg nogometaša i bivšeg braniča koji je prije svega imao osobnost u svlačionici i na terenu. Osim toga, igrao je za Juventus, tako da je savršena osoba za nas - kazao je on za Tudora.</p><p>Sad već bivši trener <strong>Hajduka Igor Tudor</strong> (42) prvo je po dolasku morao obaviti testiranje na virus, kao i Pirlo te svi ostali članovi stožera, a onda su se mogli baciti na posao i planiranje priprema. </p><p>- Želim uvesti entuzijazam kojeg je možda nedostajalo u posljednjem razdoblju. Želim proaktivan nogomet. Momcima sam rekao dvije stvari. Uvijek morate htjeti imati loptu kod sebe, čak i odmah kad je izgubite. I to trebate učiniti brzo. To su dvije stvari u koje vjerujem - kazao je Pirlo.</p><p>Jučer su on i njegov stručni stožer prvo morali obaviti liječnički pregled, a navijači su ih dočekali ispred klupskog kampa. Iako ga nije bilo od 2007. godine, navijači i dalje pamte Tudora. Htjeli su se fotografirati s njim, a neki su dobili i autogram. Splitski trener tako se vratio u klub u kojem je proveo osam godina. Došao je u Juve 1999. godine, a otišao 2007. Ukupno je odigrao 174 utakmice i osvojio dvije Serie A.</p>