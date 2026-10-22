Pivac nasred terena, svastika i bakljade za prekid susreta: Evo zašto je sve Poljud bio prazan

Prazne tribine Poljuda nisu novost, pogotovo zbog ponovljenih incidenata i teških kazni Uefe. Od bizarnih napada na životinje do rasizma i ustaških pokliča, Hajduk i reprezentacija skupo su plaćali greške onih na tribinama.

Bizaran incident s pijetlom i brojni derbiji bez publike

Jedan od najpoznatijih incidenata u povijesti splitskog nogometa dogodio se u travnju 1984. godine uoči polufinala Kupa Uefe protiv Tottenhama. Navijač Ante Baraba ušao je na teren i zaklao pijetla, neslužbeni simbol engleskog kluba. Uefa je zbog tog čina kaznila Hajduk s tri tisuće švicarskih franaka, a prvu iduću domaću europsku utakmicu Splićani su morali igrati 300 kilometara dalje od svog grada, pa su Dinamo iz Moskve ugostili u Osijeku.

Tijekom godina, kazne zbog divljanja na tribinama postale su dio svakodnevice. Zbog nereda na utakmicama, upada navijača na teren s metalnom šipkom i rasističkog vrijeđanja, Hajduk je od 2000. godine odigrao velik broj utakmica pred praznim tribinama. Posebno su se izdvajale višekratne suspenzije nakon kaotičnih derbija s Dinamom i Rijekom.

U travnju 2024. godine izbili su teški neredi kada su domaći navijači nakon poraza u Kupu probili ogradu, napali policiju bocama i kamenjem te palili kontejnere izvan stadiona. Zbog skandiranja usmjerenog protiv Zagrepčana i tih sukoba u kojima su stradali policajci, klub je dobio kaznu igranja dvije utakmice bez publike i morao je platiti 26.500 €. Slične scene s pirotehnikom ponavljale su se više puta kroz povijest domaćeg prvenstva.

Skandal protiv Ajaxa i ogroman financijski gubitak

Najnovija europska kazna uslijedila je u listopadu ove godine nakon susreta s Ajaxom u Konferencijskoj ligi. Utakmica je bila prekinuta na deset minuta zbog ubacivanja baklji na teren, a dan ranije huligani su organizirali zloglasni marš kroz grad. Preko ulice su nosili mrtvački sanduk s imenom nizozemskog kluba, izvikivali antisemitske parole i pjevali pjesme koje veličaju nacizam i holokaust. Na utakmici su napravili ogromnu bakljadu zbok koje je prekinuta utakmica.

Zbog bakljade prekinuta utakmica između Hajduka i Ajaxa | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Zbog tih zbivanja Uefa je zatvorila cijeli stadion za idući susret protiv belgijskog kluba Sint-Truidense, uz novčanu kaznu od 96.000 eura. Izostanak publike na toj europskoj utakmici donio je Hajduku strašan financijski udarac. Prema klupskim procjenama, ostali su bez oko milijun eura čistog profita zbog neprodanih ulaznica i otkazane organizacije.

Vodstvo kluba brzo je reagiralo moleći navijače da prestanu s ispadima, potpuno svjesno uvjetne kazne koja prijeti novim i strožim zabranama ako se prekršaji ponove.

"Svim navijačima jasno poručujemo, suzdržite se od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu nanijeti ogromnu štetu klubu", stoji u službenom priopćenju klupske uprave.

Sramotna svastika i prazne tribine za reprezentaciju

Hrvatska nogometna reprezentacija također je dobro upoznata sa sablasnom poljudskom tišinom, a incident iz lipnja 2015. godine obišao je cijeli svijet. Uoči kvalifikacijskog ogleda protiv Italije, netko je na travnjaku kemikalijama iscrtao divovsku svastiku na Poljudu. Taj dvoboj ionako se igrao bez gledatelja zbog ranijih rasističkih ispada na utakmici protiv Norveške, a prizori nacističkog simbola šokirali su igrače i navijače.

Split: Dio poljudskog travnjaka na kojem je bila svastika | Foto: PIXSELL

Iako su radnici u poluvremenu na brzinu sanirali teren, Uefa nije imala milosti prema Hrvatskom nogometnom savezu. Zbog nezapamćenog propusta u organizaciji, reprezentaciji je oduzet jedan bod u kvalifikacijama, naplaćena je kazna od 100.000 €, a određeno je i da "vatreni" moraju odigrati iduće dvije utakmice pred praznim tribinama.

Zbog tog golemog skandala reprezentacija godinama nije igrala u Splitu, a počinitelji nikada nisu pronađeni. Nadzorne kamere bile su previše loše kvalitete da bi se prepoznali vandali, pa je slučaj na kraju pao u zaborav. Reprezentacija je kasnije, u listopadu 2018. godine te 2025. i 2026. godine, također odrađivala kazne zatvorenih tribina na drugim stadionima zbog rasizma i korištenja pirotehnike.

*uz korištenje AI-ja