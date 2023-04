Pivarić će s maskom završiti sezonu pa operirati nos: Uopće ne dišem na lijevu nosnicu!

Josip Pivarić propustio je zadnje dvije utakmice Lokomotive, no vraća se u momčad i to sa zaštitnom maskom za nos koji je slomio. No, maska neće riješiti sve probleme, već operacija. Ali dotad će igrati i završiti sezonu.

- Zdravlje je dobro, ali nos nije najbolje. Zatvorena mi je skroz lijeva nosnica te na nju uopće ne mogu disati, no barem dišem na desnu. Ispostavilo se da ću to morati riješiti operacijom, no probat ću završiti sezonu ovakav, pa ćemo onda u lipnju operirati - rekao je.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Na terenu je OK što se tiče pregleda igre s maskom jer maske su već usavršene i kvalitetno izrađene, no u početku je bilo teško igrati s maskom, ipak je trebalo vremena za prilagodbu i podosta zna žuljati. Ali izdržat ću još dva tjedna s maskom, jer treba proći ukupno šest tjedana od puknuća, tako da brzo će i tome kraj.

Lokomotiva u nedjelju dočekuje Varaždin (18:00) i još uvijek ima solidne izglede za Europu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Stanje na tablici i zgusnute ekipe u razmaku jednog boda je jako dobro za naše prvenstvo, to samo potvrđuje koliko je naša liga kompetetivna i koliko je napredovala. Stvarno je uzbudljivo i zanimljivo svako kolo vidjeti poredak, jer doslovno u dva tjedna možeš doći s osmog mjesta na četvrtu ili treću poziciju. To je nešto što daje posebnu draž ovom prvenstvu. Nadam se da ćemo mi biti ti koji će na kraju sezone osigurati poziciju koja vodi u Europu.

