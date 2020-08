Pivovara spasila Kielce. Wolff: Dok se predsjednik bori i ja ću!

<p>Kielce je napokon dobio novog generalnog sponzora čije ime će stajati uz klub naredne četiri godine. Radi se o pivovari Lomza, a klub će se od sada zvati LOMZA VIVE Kielce. Zanimljivo, Brend LOMZA odlučio je da u imenu zadrži ime VIVE kao izraz poštovanja prema svemu onome što je tvrtka Bertusa Servara učinila za klub u prethodnim godinama.</p><p>Osim što su se financijski uspjeli održati, poljski prvaci mogu biti zadovoljni i ponašanjem svojih igrača koji nisu pobjegli 'glavom bez obzira', već su ostali uz klub.</p><p>- Teško je kada izgubite neki novac na poslu, ali svi igrači još uvijek žele igrati za klub. U stvari, što možemo drugo? Prestati igrati? Kao što sam rekao, rukomet nije samo naš posao, već puno više od toga. Naravno, igrači su zabrinuti za svoju budućnost, morate prehraniti obitelj i to je najbitnije, međutim, mi ne igramo samo zbog novca. Radimo zbog sebe, za svoje prijatelje, za klub. Novac je važan, ali ne i najvažnija stvar na svijetu - rekao je Andreas Wolff, njemački rukometni golman.</p><p>- Za mene je puno bitnije kako će se klub izboriti sa situacijom u kojoj se našao. Volim i cijenim kako se predsjednik Bertus bori za klub. Mogao je odustati kada se problem pojavio. Umjesto toga, on se bori. I dok to on bude radio, i ja ću. Novac nije moj dio posla. Plaćen sam za igranje rukometa i na to sam fokusiran – rekao je Wolff.</p><p>- Ovo je poseban trenutak za nas kada uspostavljamo suradnju s najboljom momčadi u povijesti poljskog rukometa. Naši brendovi imaju mnogo toga zajedničkog. Tamo su gdje su emocije. Nemam sumnje da će naša suradnja biti uspješna - rekla je predstavnica LOMZA brenda Jagoda Ivančuk.</p><p>- U Legionow dvorani doživjeli smo puno emocija, pozitivnih i negativnih, ali uvijek smo se držali zajedno. Iza nas je jako težak period, izdržali smo, i jako sam zahvalan svima koji su nas podržavali tijekom ovih mjeseci - rekao je Bertus.</p><p> </p>