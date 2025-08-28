Pjaca bi se mogao vratiti u HNL! Silno ga žele iz bivšega kluba

Nakon iznenadnog raskida s Dinamom, ime Marka Pjace (30) ponovno je u središtu nogometne javnosti. Iako su stizale ponude iz Turske, Saudijske Arabije i susjednih zemalja, čini se da srce bivšeg reprezentativca vuče prema Rijeci. Prema informacijama Germanijaka, kontakt između igrača i kluba već je uspostavljen, a povratak na Rujevicu sve je izgledniji.

Pjaca je u Dinamu imao solidnu sezonu s devet golova i isto toliko asistencija, no nova uprava odlučila je krenuti drugim putem. Nakon sporazumnog raskida, uslijedile su brojne ponude, uključujući interes Seville, Trabzonspora i Al Najme. Ipak, Pjaca je odbio opciju Sarajeva i Osijeka, ako ostane u HNL-u, Rijeka je njegov prvi izbor.

Rijeka i Dinamo sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, Pjaca je već nosio bijeli dres Rijeke 2023., kada je nakon raskida s Juventusom oživio karijeru i ponovno zaslužio poziv u reprezentaciju. Igrač i klub dijele uzajamno poštovanje, a predsjednik Mišković ne skriva želju za obnovom suradnje.

Dogovor zasad koči čekanje potencijalnih ponuda iz jačih europskih liga ili financijski izdašnih destinacija. Ipak, Rijeka se nada pozitivnom raspletu, a navijači s nestrpljenjem iščekuju povratak igrača koji je već jednom zapalio Rujevicu.