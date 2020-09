Pjaca: Pirlo je bio zadovoljan, ali posudba je bila bolja opcija. A nisam htio otići izvan Italije...

<p><strong>Marko Pjaca</strong> (25) nakon sedam minuta debija zabio je gol za Genou. Volejem iskosa ukrasio je 4-1 pobjedu nad Crotoneom u prvom kolu Serie A.</p><p>- Osjećaj je fantastičan. Tek sam došao prije par dana i stvarno nisam mogao zamisliti bolji debi: uvjerljiva pobjeda, odličan start u novu sezonu i još sam zabio pogodak - rekao je Pjaca.</p><p>Zadnjnu je utakmicu odigrao još 29. veljače, u pobjedi Anderlechta protiv Beverena 3-0.</p><p>- Posve sam spreman. Naporno sam radio kada je u Belgiji prekinuta sezona, trenirao sam mjesecima svakodnevno i na prvi dan priprema u Juventus sam stigao spreman kao nikada. Vidjelo se to i na treninzima, novi trener <strong>Pirlo</strong> je bio zadovoljan mnome, ali u razgovoru s klubom smo odlučili kako je za mene najbolje da odem negdje gdje ću ipak imati više prilika igrati u kontinuitetu.</p><p>Odluka je pala na Genou.</p><p>- Da i s time sam jako zadovoljan. Nekoliko klubova je bilo u raznim kombinacijama, ali odlučio sam da je Genoa trenutno najbolje mjesto za mene. Jednostavno nisam htio ići na posudbu izvan Italije, nemam dobra iskustva s tim i htio sam ići negdje gdje znam jezik i gdje mi ne treba previše vremena za prilagodbu. Genoa je od prvog kontakta bila odlučna, jasno mi dala do znanja kako žele baš mene i brzo sam se odlučio da je to pravi odabir.</p><p>Sreo je i neka poznata lica.</p><p>- Apsolutno su me super dočekali svi i upravo taj njihov odnos prema meni od prvog kontakta je itekako utjecao na moju odluku. Trener <strong>Maran</strong> me zvao i rekao kako me želi, sportski direktor također, a sigurno je pomogla i činjenica što su par dana prije potpisali s <strong>Badeljem,</strong> s kojim sam jako dobar prijatelj. Također, tu je i par igrača koje znam iz Juventusa i kao i par s našeg govornog područja tako da sam siguran da ću se jako brzo osjećati kao doma.</p><p>Idući je korak povratak u reprezentaciju...</p><p>- Idemo redom. Nisam nikada bio tip koji se bilo gdje gura jer to jednostavno nije moj karakter. Tek sam stigao u Genou, krenulo je super, ali to je tek početak i na meni je sada dizati se u formi i iz tjedna u tjedan igrati na visokom nivou. Kada to bude slučaj onda sam siguran da će se posložiti i sve ostalo, ali moram ići redom. Tek mi je 25 godina, već sam dosta toga prošao i nažalost bilo je tu i loših stvari, ali sada je to iza mene i vjerujem je moje vrijeme dolazi.</p>