Pjaca upitali ono što zanima sve: 'Nije ni vrijeme, ni mjesto'

Misija Euro počela je 26. svibnja. Zlatko Dalić je tada s tek nekolicinom reprezentativaca započeo pripreme u Rijeci, a kako su prolazili dani, reprezentacija se polako kompletirala, što se i konačno dogodilo prije dva dana kada je stigao kapetan Luka Modrić. Atmosfera je sjajna i razloga za optimizam ima, pogotovo nakon uvjerljive pobjede nad Sjevernom Makedonijom (3-0).

Pokretanje videa... 01:05 Livaković odjednom lovi dvije lopte | Video: Hrvoje Tironi /24sata

Vatreni će u četvrtak odraditi posljednji trening na Rujevici pa u petak ujutro zaputiti se u Portugal gdje ih u subotu iščekuje prijateljska utakmica. Iz Lisabona će odletjeti direktno za Njemačku gdje će iščekivati prvu utakmicu na Europskom prvenstvu protiv Španjolske.

Marko Pjaca i Martin Baturina stali su pred novinare dan uoči konačnog pozdrava s Rijekom.

- Mislim da možemo biti zadovoljni sa svime što smo do sada odradili. Prva prijateljska utakmica je prošla u dobrom tonu i nadamo se nastaviti tako - rekao je Marko Pjaca.

Susret Egipta i Hrvatske u finalu ACUD kupa | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Baturina je protiv Sjeverne Makedonije prvi put zaigrao od prve minute.

- Od početka je možda bilo malo treme, ali kasnije je sve super prošlo. Zahvalan sam izborniku na pruženoj prilici i mislim da sam se dobro snašao na novoj poziciji.

Rijeka: Marko Pjaca i Martin Baturina na konferenciji za novinare. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Postoji li šansa da od sljedeće sezone budete suigrači i u Dinamu, pitali su novinari obojicu.

- Nije ni vrijeme ni mjesto za taj odgovor - kazao je Pjaca.

Veliki interes vlada za Baturinom, ali ni on nije htio previše pričati o toj temi.

- Trenutno sam jedino fokusiran na reprezentaciju i Europsko prvenstvo, a o transferu ćemo kada za to dođe vrijeme - rekao je ponajbolji igrač Dinama.

Rijeka: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Sjeverne Makedonije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Marko Pjaca posljednjih godina ispao je iz reprezentacije, ali na početku sezone napravio je najbolji potez u karijeri. Došao je u Rijeku, dobio priliku i preporodio se. Odlične igre vratile su ga nazad u reprezentaciju.

- Nisam očekivao da će ovo doći tako brzo. Nadao sam se da ću se dolaskom u Rijeku ponovno vratiti u krug reprezentacije, ali i mene je iznenadilo koliko je to brzo došlo. Već pet godina nisam imao neke ozbiljnije ozljede. Nedostajao mi je kontinuitet, a to sam dobio ove sezone. Zahvalan sam na tome. Do koje razine sada nakon svega mogu doći, to ne znam. Trenutno uživam u nogometu, drago mi je da sam zdrav, idemo korak po korak.

Rijeka: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Sjeverne Makedonije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Ivan Perišić imao je tešku ozljedu u listopadu prošle godine, ali uspio se oporaviti na vrijeme i bit će spreman za Euro.

- To je jako lijepa vijest za nas, nije se tako lako vratiti od takve ozljede. Tu je i mentalni aspekt uz fizički. Moram priznati da me na treningu impresionirao. Nisam vjerovao da se tako brzo može vratiti u punu formu.