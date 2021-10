Teško da itko među Barceloninim navijačkim pukom žali za Ronaldom Koemanom. Nakon poraza od Rayo Vallecana Nizozemac je Katalonce ostavio na devetom mjestu s tek četiri boda u deset utakmica.

Vjerojatno su na njegov odlazak osmijeh pustili i mnogi igrači, a neki poput Miralema Pjanića, sada igrača Bešiktaša, svoje su mišljenje izrazili prilično bistro, ne birajući riječi...

- Treba znati kad pustiti govna da odu - napisao je reprezentativac BiH, aludirajući na Koemana, bez dvojbe.

Pjanić je za velikih 60 milijuna eura stigao na Camp Nou iz Juventusa, ali jedva da je i oznojio Barcin dres jer u 30 nastupa uglavnom je ulazio s klupe, bez ikakvog učinka. Koeman ga, najjednostavnije, nije volio...

- Nikad nije razgovarao sa mnom. Sviđa mi se igrati u paru kao zadnji vezni, ispred obrane, u liniji s petoricom, što sam igrao četiri godine... Kao zadnji vezni s Khedirom došao sam do finala Lige prvaka, igrao sam na svim pozicijama, samo što me on nikad nije vidio ni na jednoj - govorio je Pjanić ranije.

- Nije imao jasno mjesto za mene. U najboljem slučaju mogao sam ući po pet, deset minuta. Ponekad se zagrijavaš 45 minuta pa ne uđeš. Psihološki me je to ubijalo, nikad mi se to ranije nije događalo. Nije mi bilo lako jer moraš ostati čvrst i miran. Ponekad možeš reagirati loše, to je nogomet, ali uvijek sam imao poštovanja prema njemu i suigračima. Kojeg god igrača da pitate, uvijek sam trenirao i radio sve, čak i na slobodne dane kako bih bio u dobroj formi. Ali mene je prekrižio od početka!

I još....

- Igrao sam Ligu prvaka u Torinu, pobijedimo 2-0, dođe liga i nema me u momčadi. Teško mi je bilo shvatiti što trener hoće od mene, znaš? Uvijek prihvaćaš njegove zahtjeve i govoriš mu: "Činim li nešto loše, ponašam li se loše na treninzima? Ne znam što hoćeš od mene, želim znati". Može biti da kao trener zahtijevaš nešto drugačije, kao Allegri ili Sarri, Enrique, Spaletti. Svi su po nečemu različiti, ali komuniciraju s igračima za dobrobit momčadi. A ne kao da mi je 15 godina. On je jako, jako, jako čudan trener, prvi sam put doživio takvo ponašanje.

Na to je, pak, Koeman odgovorio:

- Mislim da je malo isfrustriran i to potpuno razumijem da je razočaran. U našem sistemu igre kojeg preferiramo, sa i bez lopte, on je izgubio mjesto od konkurencije. Ništa drugo se nije događalo. Pokušali smo, ali drugi igrači su bili bolji. Želim mu sve najbolje

Pjanić je pristao na smanjenje plaće u Bešiktašu, koji će mu plaćati 50 posto primanja. Ali ugovor s Barcelonom ima do 2024. Kad se i ako vrati, više ga neće čekati Koeman...