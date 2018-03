Pjenušavi HNL! Na Osijekovom novom stadionu bit će i jacuzzi

Velike i lijepe stvari događaju se u NK Osijeku, klubu koji je ulaskom mađarskog kapitala doživio pravi procvat. Osijek je treća momčad HNL-a, lani je pao i veliki nizozemski PSV, a kreću pripreme za izgradnju novog stadiona.

U prosincu prošle godine već je počela izgradnja kampa čija se vrijednost procjenjuje na osam milijuna eura. Kamp će, kad se završi, biti doista impresivan.

Imat će klupski hotel, prostorije za igrače u kojima će provoditi sobodno vrijeme, čak osam grijanih terena, a sad je predsjednik kluba Ivan Meštrović otkrio i planove za izgradnju novog stadiona koji će imati kapacitet veći od 10.000 mjesta.

Kako piše službena stranica NK Osijeka, bit će to prvi kompletno natkriveni stadion u Hrvatskoj, a imat će i posebnosti koje krase najveće svjetske klubove. Utakmice će se moći pratiti iz luksuznih soba koje će se nalaziti na stadionu, iz saune ili jacuzzija.

Još ćemo malo pričekati na takav konfor, u potpunosti suprotan s tmurnim HNL-om, jer su u osječkom prvoligašu tek počele predradnje za izgradnju stadiona, što uključuje nacrte, planove, dozvole procjenu troškova, financiranje...

Neki veliki svjetski klubovi već imaju ovakve stvari, neki će tek imati.

Primjerice, Bayern je dogovorio suradnju s lancem luksuznih hotela koji će na stadionu njemačkog velikana izgraditi nekoliko soba iz kojih će gosti hotela imati direktan pogled na travnjak.

IN OTHER NEWS

Bayern Munich's stadium to have a hotel suite overlooking the pitch 👀



➡️ https://t.co/gB3Uboobsj pic.twitter.com/nBubi846Jr