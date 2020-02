Plaćale nastupe na turnirima spolnim odnosom s trenerima...

Audrey-Ann LeBlanc izjavila je za Daily Beast kako ju je seksualno silovao Steven Lopez, taekwondo olimpijac. Uz nju javila se još nekolicina djevojaka koje također kažu da ih je, osim Stevena silovao i njegov brat - Jean Lopez, isto tako taekwondoaš.

Jon Little, jedan od odvjetnika žrtava pojasnio je:

- Bilo je to 'plati da bi nastupala', samo što je u ovom slučaju plaćanje značilo imati odnose sa Stevenom i Jeanom Lopezom ili obojicom.

Foto: Mike Egerton/Press Association/PIXSELL

LeBlanc je izjavila kako su uz Stevena bila i njegova dva prijatelja koji su ju 2010. silovali za vrijeme jednog turnira u Dallasu u saveznoj republici Teksas. Prije samog silovanja su ju drogirali, tvrdi, ubacivši joj drogu za silovanje u alkoholno piće koje joj je ponudio trostruki olimpijski pobjednik.

- Imala sam osjećaj da će se nešto loše dogoditi - rekla je prisjećajući se incidenta, govoreći kako se nije mogla slobodno pomicati.

Steven i minimalno jedan njegov prijatelj su ju silovali u njezinoj hotelskoj sobi, nakon čega je došla svijesti, razgolićena na krevetu, navela je u optužbi.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Amber Means, reprezentativka američke taekwondo reprezentacije također je optužila Lopeza da je učinio istu stvar i njoj.

- Nakon što sam popila piće koje mi je dao, imala sam čudan osjećaj, lucidan... A onda je sve postalo mračno - izjavila je Amber koja je drugi dan kontaktirala Lopeza, a on joj je rekao kako su imali spolni odnos, nakon kojega je on otišao iz sobe, a kada se vratio, ona je spavala s drugim čovjekom. Amber je rekla da je to grupno silovanje, a Lopez odgovorio:

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Meni izgledaš dobro.

Mandy Meloon je za istu stvar optužila i Stevena i Jeana. Kako kaže,bilo je to 2006. kada je imala 16 godina. Jean je bio privremeno suspendiran od trenerskog posla zbog silnih optužbi, ali su se oba brata izjasnila nevinim.

Hrvatskoj javnosti Steven je poznat i kao ljubitelj Hrvatske i hrvatskih žena, a s jednom od njih (bivša taekwondašica Lana Banely), bio je u vezi, i to u vrijeme OI-a u Ateni 2004. godine. Ljubav za Lanu nije potrajala, ali ljubav za Hrvatsku je pa je tako Steven često ljetovao upravo u Lijepoj našoj.

Inače, obitelj Lopez poznata je i po tome da su na OI u Pekingu (2008.) čak tri njena člana osvojila medalju. Steven je osvojio broncu (80 kg), mlađi brat Mark srebro (68 kg), a sestra Diana broncu (57 kg). Tri godine prije toga svi troje bili su svjetski prvaci na istom natjecanju, na SP-u u Madridu.