'Planina' se prepolovila: Za meč s Hallom smršavio čudesnih 55 kg, jelovnik mu imao 4000 kcal

Za doručak 250 g steaka, dva jaja, 60 g zobenih pahuljica, 100 g jagoda i 50 g borovnica - zvuči i više nego dovoljno za normalnu osobu, ali ovo je prvi obrok u danu Hafthór Björnssona (33), čovjeka koji je prije par mjeseci imao 205 kg, dok danas ima 150 kg.

Naravno, da ne znamo tko je on i kako izgleda, pomislili bi da se radi o pretiloj osobi koja je na dobrom putu, ali radi se doslovno o 'Planini' mišića koja skida kilograme zbog nadolazećeg boksačkog meča protiv još jedne 'planine' Eddieja Halla (34) koji će se održati 19. ožujka u Dubaiju.

- Moj se jelovnik dosta promijenio od dana u strongmanu. Jeo sam mnogo rib-eye steakova, mnogo riše. A sad jedem flank steakove jer su mnogo manje masni. Također, jedem mnogo manje kalorija, nekad je to bilo 10.000, a sad je mnogo manje - prokomentirao je Björnsson.

Radi se o 4000 kalorija što je otprilike dupli dnevni unos za muškarca teškog 80 kg. No, s obzirom na to da je Islanđanin krenuo na ovaj put s 205 kilograma, to je veliko smanjenje unosa energije. A danas na vagi ima 150 kg, odnosno izgubio je velikih 55 kg u pripremi za ovaj meč.

Doručak smo već predstavili, a za ručak jede još 250 g krtog goveđeg mesa, 140 g riže kuhane u pilećem temeljcu i 100 g špinata. Nadalje, treći je obrok 225 g bakalara, 100 g špinata i 250 g krumpira. Četvrti obrok čini 225 g lososa, 100 g riže i 100 g tikvica, dok je posljednji obrok u danu 250 g skyra, 30 g kikiriki maslaca i 100 g bobičastog voća.

- I nemam previše vremena za kuhanje pa uglavnom treći i četvrti obrok pripremim za nekoliko dana unaprijed. Ako to ne napravim, što da radim? Morao bih jesti fast food, a nećete imati trbušnjake ako se nećete striktno držati plana prehrane. Bitno je i vaditi krvnu sliku kako bi znali pomaže li vam takav plan prehrane - rekao je Björnsson.

U skidanju kilograma popularan je cardio trening koji mu sad treba i u boksačkoj karijeri, ali zbog težine Hafthór ne može trčati. Zato se bavi plivanjem ili veslanjem.

- Prevelik sam za trčanje, moja koljena to ne mogu podnijeti.

Trebat će organizatori 'podebljati' ring u Dubaiju jer će tamo biti oko 300 kg 'žive vage', a ako su poradili na boksačkoj tehnici, mogli bi svjedočiti i jakom nokautu.