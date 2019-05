Plavuša koju je poljubio Kovač: Najmoćnija je žena u nogometu

Kada je Arjen Robben pospremio i peti gol u Frankfurtovu mrežu, Niko Kovač nije mogao zadržati euforiju. U najvažnijoj utakmici sezone, njegovi su dečki natrpali jaki Eintracht, momčad koju je on izgradio vlastitim umom i rukama u ranijim sezonama, momčad koja ga je i dovela do najvažnije trenerske klupe u Njemačkoj.

Golove je na subotnjoj utakmici slavio skakanjem, plesanjem, ali kada je pao taj peti i posljednji gol, Kovač je u slavlju od sreće zagrlio Kathleen Krüger, tim menadžericu Bayerna. Nijemci plavokosu 34-godišnjakinju nazivaju najmoćnijom ženom u svom nogometu, mediji joj tepaju da sve konce jednog od najmoćnijih klubova svijeta drži baš u svojim rukama. U Bayernu je od svoje 18 godine. Potpisala je profesionalni ugovor 2003., ali igračku karijeru je zaključila već s 24 i od tada je obavljala različite funkcije u klubu. Upisala je međunarodni menadžment, ali njezin je studij trajao samo jedan semestar.

@honigstein Is it weird that Niko Kovac is hugging and kissing the forehead of his team manager, Kathleen Kruger?