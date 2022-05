Plazibat će malo postati trener: Borci će moći puno naučiti, stižu trener Mike, 'Savage' i Opačić

Bit će to puno iskustvo za borce, pet dana imat će mogućnost biti u najboljim uvjetima što se tiče hrane i smještaja, a i učiti velikih imena poput mog trenera iz Mike's Gyma - Mikea Passeniera. On će većinom držati treninge, ali tu će biti i nekoliko vrhunskih boraca, započeo je Antonio Plazibat (28, 21-4) o nadolazećem borilačkom kampu koji će se od 6. do 12. lipnja održati u istarskoj Fažani.

Nakon što je u drugoj rundi nokautirao Tarika Khbabeza (30, 47-9) i najavio pohod na teškašku titulu koju u Gloryju drži Rico Verhoeven (29, 59-10), malo je odmorio prvi izazivač teške kategorije u Gloryju, a brzo se vratio treninzima. No, ovaj put imat će i novu ulogu te će svoje znanje prenositi mladim borcima.

- Treninge ću držati i ja, ali i srpski borac iz ONE Championshipa Rade Opačić, novi WBC-ov Silver boksački prvak Alen 'Savage' Babić, jedan od ponajboljih hrvatskih kickboksača Teo Mikelić. Dobra je to priča u dobroj atmosferi, a uz dobre treninge i dozu zezancije moći će se puno naučiti - poručio je prvi izazivač na Gloryjevoj ljestvici.

Za sve informacije o spomenutom kampu zainteresirani borci mogu se javiti pulskom 'Punch It Gymu' koji je organizator u suradnji s Istarskim savezom tajlandskog boksa. Kontaktirati ih također možete putem društvenih mreža.

Zainteresirani će moći osjetiti kako to izgleda na profesionalnoj razini kad trenirate dva puta dnevno uz posloženi red obroka i učenja izvan treninga, a oni najbolji imat će se priliku okušati i u meču kao nagradi za dobar kamp. Priredba će na kraju svega biti u pulskoj Areni, a iz publike će sve gledati i spomenuti 'treneri' iz kampa.

