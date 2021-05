Taman je bio moment da se odvojim od ostalih i upadnem u tu elitu, da pokažem da sam bolji od ostalih, ali malo smo ga us*ali. Malo me unazadilo, ali nije previše, ako sljedeće dvije-tri borbe pobijedim sam opet tu. A ako to uspijem onda se borim s Ricom – pobijediš li njega onda je to to, kraj igrice, dalje više nema, rekao je Antonio Plazibat (27, 18-4) za FIGHTROOM nakon posljednjeg meča, a sad ga očekuje novi izazov!

Naš najbolji kickboksač posljednji je put u ringu bio u prosincu 2020. godine kad je izgubio od Nordinea Mahieddinea (31, 26-10), a sad je saznao ime novog protivnika i datum nove borbe. Bit će to 17. srpnja u nizozemskim Rotterdamu na priredbi 'Glory 78' kad ga čeka borba protiv Tarika Khbabeza (29, 47-7-1).

Riječ je o 29-godišnji marokansko-nizozemski udarač koji je svoj posljednji meč odradio u finalu Glory 77 teškaškog turnira gdje je izgubio protiv prvaka Rica Verhoevena (32, 58-10). U Gloryju ima 1-1, odnosno slavio je u polufinalu protiv Levija Rigtersa (25, 11-1).

Nakon svega što mu se dogodilo u posljednjem meču, Antonio će zasigurno biti motiviran te kreće u novi pohod na vrh kategorije. Trenutno je sedmoplasirani izazivač u Gloryju, dok je njegov protivnik na četvrtom mjestu. Priredbu će predvoditi legendarni Badr Hari (36, 106-15) koji će se boriti protiv Poljaka Arkadiusza Wrzoseka (28, 12-5).