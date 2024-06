Plazibat: Konačno se vraćam i dovodim Glory u Hrvatsku!

Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (30 godina, 22-5) konačno se vraća borbama. Podsjetimo, nije se borio godinu dana. Izgubio je 17. lipnja u Rotterdamu na Gloryjevu eventu od klupskog kolege Tariqa Osara. Nigerijac ga je nokautirao u petoj rundi. Plazibatu je na samom početku meča pukla ruka. Muku je mučio s oporavkom.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Ovako otvorenog Mikea još niste vidjeli. Mike Passenier nas je ugostio u svom gymu i pokazao sve zanimljive detalje i objasnio posebnu vezu između njega i našeg Plazibata | Video: 24sata Video

Plazibat se oglasio priopćenjem, a prenosimo ga u cijelosti:

"Prošlo je puno od moje zadnje borbe. Plan je bio da se vratim na Gloryjevom teškaškom Grand prixu ranije ove godine. Pokušao sam ugovoriti i kasnije jednu borbu, ali doktori mi nisu dali da nastupim, budući da se nisam potpuno oporavio. Sad sam dobio zeleno svjetlo i mogu reći: "Plazibat se vraća!". Ne samo to, želim dovesti Glory u Hrvatsku do kraja ove godine.

Nije me bilo 12 mjeseci zbog ozljede i sad se želim odužiti fanovima na najbolji mogući način. Još pamtim koliko je hrvatskih navijača došlo u Rotterdam podržati me prošle godine. Cijenim i sve one koji su me gledali pred malim ekranima.

Činim sve od sebe da moja povratnička borba bude baš u Hrvatskoj, pred mojim ljudima, da im pružim sjajan show. Također, želim kikboks na Balkanu podići na višu razinu. Gloryjeva priredba sigurno će pridonijeti tome. I drugi balkanski borci dobit će priliku na toj priredbi.

Protivnik mi nije bitan, prihvatit ću bilo koga. Rezultat će biti isti, bez obzira tko bude na drugoj strani ringa. Nokautirat ću bilo koga".