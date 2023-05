Plazibat najavio meč: Ne želim se oznojiti pa gledati Hrvatsku razbijen. Nokaut u prvoj rundi!

Napravili smo raspored u dvorani, u ponedjeljak, srijedu i petak popodne tu je Tariq Osaro, utorak i četvrtak popodne Plazibat i obrnuto, pa treniramo dalje. Specifična situacija, sretan sam da to ponovno mogu napraviti. Ne znam, je li to itko ikad prije napravio, sretan sam radi toga, započeo je trener obojice boraca koji će se sučeliti za privremenu titulu teške kategorije Gloryja.

Na jednoj strani prvi izazivač organizacije Antonio Plazibat (29, 22-4), dok će na drugoj strani biti osvajač turnira četvorice Tariq Osaro (27, 24-2-1), obojica iz legendarnog Mike's Gyma. A legendarni trener neće biti ni u jednom kutu, već ljudi koji inače rade s borcima.

- Emocije? Sve je to dio posla, kad počneš trenirati borca ne znaš gdje ćeš završiti. Moram reći mi, jer mi treniramo u timu, tu najbolji borci i bore se međusobno, poslat ćemo poruku i gledat ćete najbolji teškaški meč dosad s mnogo emocija i mnogo drame te vjerojatno nokautom, ali tko će pobijediti, nitko ne zna - objasnio je Mike.

Uvijek dobro raspoloženi Plazo objasnio je trenutačnu situaciju između boraca koji su na nekoliko mjeseci postali 'neprijatelji'

- Situacija je da je ovo najteži meč jer se poznajemo toliko dobro, pomagali smo si u pripremama za mečeve i poboljšali jedan drugoga. Znamo što ćemo napraviti, on će se boriti kao prije, ja ću se boriti kao prije. Mike Tyson je rekao da jednom kad te netko udari, svi planovi padaju u vodu. On i ja imamo jake desne ruke, a kad ludilo krene, tu nema gameplana. Vidjet ćemo tko ima bolji survival mode - rekao je Antonio, a njegov protivnik kratko poentirao:

- Ubij ili budi ubijen. To je moja strategija. Ne može me iznenaditi kao i ja njega.

U ovom je meču hrvatski borac veliki favorit, ali i onaj koji ima mnogo više toga za izgubiti. Trebao se boriti s prvakom Ricom Verhoevenom (34, 60-10), ali on se ozlijedio te je tu uskočio meč za privremenu titulu.

- Jako sam sretan da smo ovdje u Hrvatskoj, mnogo mi znači jer je tu i legenda Mirko Cro Cop Filipović, Ante Delija, prijatelji, obitelj, to mi je velika motivacija. Nažalost se ne borim s Ricom, on je na odmoru radi što radi, filmovi, pjevanje, karaoke, a nažalost se moramo boriti jedan protiv drugog, a to je ono što svi čekaju - započeo je izazivač za pojas prvaka pa nastavio:

- Ja sam dio toga zašto se sve ovo događa. Svi očekuju da ću pobijediti, ako ja pobijedim nitko neće biti iznenađen. Ali, ako se ne možeš nositi s pritiskom na najvećoj razini, nema veze koji sport, ako se ne možeš nositi s tim pritiskom, nemoj to raditi. Ako ću prozivati Rica, pa onda neću prihvatiti meč koji mi nude bio bih pi**a. Ja sam poput old school fightera, samo mi dajte, borac sam, što bi borac drugo trebao raditi.

- Obojica dolazimo iz Gyma za koji mislim da ima najveći postotak nokauta od svih dvorana u svijetu. Ne znam je li itko imao toliko nokautera, ne želim se umoriti, oznojiti i doći do pete runde, znojiti se, jer bit će poslije i afterparty, igra i Hrvatska, ne želim doći tamo razbijen. Idem po nokaut u prvoj rundi, a znam ga, on će pokušati napraviti to isto. Idemo pokušati otkinuti jedan drugome glavu - jasan je Antonio.

Najveći postotak nokauta, oba borca koji imaju strašnu nokautersku moć i ne žele da meč ode do sudačke odluke.

- Ne želim se dugo boriti na četiri, pet rundi, da se ukiselim i umorim. Tu je afterparty na čemu želim biti, možemo to napraviti u jednoj rundi, onaj tko primi teži udarac prvi će ići dolje, mogao bi biti on ili ja - objasnio je Osaro, a zatim je Plazibat dao savjet borcima da ne moraju uvijek biti 'lajavi' da bi bili popularni.

- Ovo je recept za svakog borca. Ne moraš govoriti, prozivati Rica, ništa da bi bio poznat i dobar borac. Samo moraš napraviti deset nokauta u nizu protiv odličnih boraca. Ovo je lijep pojas, tu mi je majka koja će ga uzeti i staviti na lijepo mjesto u kući. Želim se boriti protiv najboljih, motivacija mi je imati highlight, želim poput Mirka imati video od deset minuta kako nokautiram ljude. Nisam motiviran ni sa čime, osim time da se zabavimo.

Velik je to tjedan za hrvatski sport jer se osim Antonijevog meča održava onaj i teškaškog prvaka PFL-a Ante Delije (32, 23-5) koji kreće u obranu titule, ali i final four Lige nacija na kojem Hrvatska u prvoj utakmici igra protiv domaćina Nizozemske.

- Predsjednik HNS-a rekao mi je da 15.000 ljudi dolazi u Rotterdam pa se nadam da će atmosfera na utakmici i mom meču biti vrhunska. Želim vidjeti kockice u Areni, a velik je to tjedan za hrvatski sport, i Ante se bori u PFL-u, a mogli bi tu dokazati svijetu da smo razlog zašto smo najsportskija nacija na svijetu i da će svijet ponovno govoriti o nama.

Za kraj su borci bili i 'oči u oči' dok je između njih bila legenda hrvatskog borilačkog sporta - Mirko Cro Cop. Filipović je sa smiješkom pratio staredown s pojasom u rukama, a na kraju su se borci sportski pozdravili. Podsjećamo, njihov će se meč održati 17. svibnja u Ahoy Areni u Rotterdamu.

