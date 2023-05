U prodaji ulaznice za Plazibatov meč u Rotterdamu: S 'vatrenih' na okršaj za Gloryjev pojas

Najbolji hrvatski kikboksač Antonio Plazibat (29, 22-4) u izaći će u ring Ahoy Arene (cca 16.000 gledatelja) u nizozemskom Rotterdamu izaći će na najveći meč u dosadašnjoj karijeri. Za privremenu Gloryjevu titulu u teškoj kategoriji borit će se protiv Tariqa Osara (27, 24-2-1), nigerijskog borca koji također trenira u legendarnom Mike's Gymu.

Podsjetimo, pobjednik ovog meča borit će se s prvakom teške kategorije Ricom Verhoevenom (34, 60-10) koji se trenutačno ne može boriti zbog ozljede. Solinjanin je već imao dogovoren meč s Ricom, ali nizozemski je borac morao otkazati zbog ozljede. Antonio nije želio mirovati pa je prihvatio Gloryjev izazov u borbi za privremenu titulu gdje će se boriti sa spomenutim pobjednikom teškaškog turnira četvorice.

Osaro je u prvom polufinalu prebio Jahfarra Wilnisa (37, 33-14-1) i pobijedio ga nokautom u drugoj rundi, dok je u drugome meču Murat Agyun (34, 33-3) tehničkim nokautom u prvoj rundi svladao Envera Šljivara (38, 40-7) iz BiH. Nigerijski borac je dominirao i u finalu te je četiri puta rušio Agyuna prije nego što je sudac u trećoj rundi prekinuo borbu.

Ulaznice su u prodaji, a možete ih kupiti po cijeni već od 35 eura. Naravno, za one dubljeg džepa postoje i ulaznice bliže ringu, a najskuplje idu i po 700 eura. Također, možete izdvojiti 20 eura za parking odmah pokraj same dvorane, a sve to možete napraviti OVDJE.

Priredba će se održati 17. lipnja, a to je tri dana kasnije nakon što Hrvatska igra polufinale protiv Lige nacija u istom gradu protiv domaćina Nizozemske (14. lipnja). A kakav bi to pothvat bio da 'vatreni' uđu u finale natjecanja, Plazibat uzme privremenu titulu, a onda i veliko finale u Rotterdamu s 'vatrenima'. Veliki tjedan za hrvatski sport.

