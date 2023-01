Plazibat napada Verhoevena i titulu! Datum nije poznat, Rico se ozlijedio pa se ne može boriti

Sve osim tog meča bilo bi suludo, ali u režiji Gloryja već smo svašta doživjeli. No, ovaj su put opravdali očekivanja i ugovorili meč za teškašku titulu između našeg Antonija Plazibata (29, 22-4) protiv Nizozemca Rica Verhoevena (33, 60-10)!

- Antonio je za mene sad logičan idući protivnik. Alistair Overeem je također bio tu, no on je imao drugačijih problema - započeo je Verhoeven.

Na konferenciji za novinare objavili su da će se Plaza i Rico boriti na Glory Colission 5 priredbi koja se originalno trebala održati u trećem mjeseci, ali nakon što se Rico ozlijedio prošlog tjedna, odgođena je za neki kasniji datum.

- Zagrijavao sam se, napravio korak u stranu i jednostavno osjetio da bi se koljeno potrgalo. Otišli smo kod specijalista koji mi je potvrdio da je ozljeda ozbiljna. Neću spominjati što se točno dogodilo s koljenom, ostavit ću to za sebe. No, dovoljno je ozbiljna ozljeda da moram na operaciju. Više stvari nije u redu. Za borbu bih trebao biti spreman iza ljeta - objasnio je.

Podsjetimo, Plazibat je prošle godine teško nokautirao Raula Catinasa (34, 41-8) i Tarika Khbabeza (30, 47-10-1), a uvijek je iskorištavao priliku da prozove Nizozemce. Posljednjih se tjedana dodatno pokrenula akcija preko vjernih ‘Reptila’.

– Sretan sam jer ću se konačno boriti protiv njega. Izbjegavao me putujući svijetom, ali sad je napokon tu u Amsterdamu. Sretan sam vidjeti ga, dok ga ne prebijem je on moj najbolji prijatelj. Gledao sam više njegovih borbi nego njegovi najveći fanovi i zbog toga je on moj najbolji prijatelj. Nadam se da ćeš koljeno što prije dovesti u pravo stanje. Želim najbolju verziju Rica u cijeloj karijeri. Što god trebaš napraviti, želim da napraviš. Želim pobijediti takvog Rica, niti jednog drugog - rekao je Plazibat, a Rico je prokomentirao:

- Ne nervira me. Čast mi je kad mi netko posveti svoju Instagram stranicu. Upravo sam od njega čuo da smo najbolji prijatelji, iako on kaže da nakon borbe nećemo biti, no ja vjerujem da hoćemo. On je napravio neke prave korake za stvoriti buku oko ove borbe. Radi drugačije od drugih i ovdje je, očito je uspio - zaključio je.

Morat će Antonio nastaviti trenirati, ali to njemu sigurno neće biti problem. A to je rekao i sam, istaknuo je kako Rica prati odmalena i kako zna više o njemu nego što on sam zna.

- Rekao sam vam svima da treniram za tu titulu. Uvijek namjeravam završiti borbu. Ludilo, nasilje i nokauti. To je ono što ljudi žele. Ja se ne želim boriti na bodove, jer to za mene nije prava pobjeda. To je samo dokaz da sam tog dana bio bolji, da sam možda bolje spavao ili bolje se probudio. Ako nekoga nokautiraš, taj ne može ništa reći. Samo pognuti glavu i priznati ti da si bolji - objasnio je.

Očito se Ricu sviđa Plazibatov pristup, ali nadamo se da se Verhoevenu neće svidjeti ishod meča protiv najboljeg hrvatskog kickboksača. A koliko će Antonio trebati pričekati, tek ćemo vidjeti.

