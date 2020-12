Hrvatski kickboksač teške kategorije Antonio Plazibat (27), koji je izgubio u subotu od Francuza Nordinea Mahieddinea u polufinalu priredbe Glory 76 u Nizozemskoj, nije tražio opravdanja i bio je sam sebi najveći kritičar.

POGLEDAJTE VIDEO: Antonio Plazibat

Dvojac je priredio spektakularnu borbu, aktivni su bili od samog početka meča, a Plazibat je u konačnici izgubio nakon dodatne runde i to podijeljenom odlukom sudaca.

Do prolaska u finale bio je jako blizu, a na kraju ga je osvojio Nizozemac Levi Rigters. Antonio je bio iskren i priznao da nastup u Rotterdamu nije odradio na svojoj razini.

- Ono je bila katastrofa. Borio sam se kao ku*ac i izgledao kao sporo govno. Nisam radio ništa i praktički sam mu prepustio pobjedu. Nije me ništa poremetilo to što me uzdrmao ili ne, što me bacio na pod, u nokdaun. Jednostavno je sve bilo loše i borio sam se nikako od početka do kraja - rekao je Plazibat.

Njegov timski kolega Badr Hari u subotu je u glavnoj borbi večeri također poražen. Benjamin Afegbuyi svladao je legendarnog Marokanca u trećoj rundi i time upisao najveću pobjedu u dosadašnjoj karijeri.

- Užasno loša večer i za mene i za Badra. Na*ebali smo i ja i on ovaj put. Očajno, ali što ćeš. To je život i idemo dalje. Hvala svima na lijepim porukama, što ste bili uz mene i što ste me ohrabrili. Hvala i svima što se gledali. Što da kažem... S*ebao me očito YouTube, previše sam snimao i postao influencer (smijeh) - dodao je Plazibat na Instagramu.