Plazibat podržao rivala: Da su to bili Fury ili Joshua borba ne bi bila zaustavljena. Pljačka...

Najbolji hrvatski kickboksač Antonio Plazibat javio se nakon što je Rico Verhoeven poražen u Gizi protiv Oleksandra Usika koji je pri tom obranio naslove svjetskog prvaka. Sudačka odluka i prekid borbe podigli su puno prašine u boksačkom svijetu i većina smatra kako je Nizozemac ostao zakinut za senzaciju u Egiptu.

Plazibat je napisao komentar ispod Ricove objave.

- Pljačka da spase boksačkog prvaka! Čestitam, učinio si me ponosnim. Uživaj! P.S., da su to bili Fury ili Joshua, borba ne bi bila zaustavljena - stoji u komentaru.

Plazibat i Verhoeven su inače dobro poznati protivnici iz Glory ringa kojeg je Nizozemac napustio da bi prešao u boks. Borba između njih dvojice se na kraju nikada nije dogodila. Verhoeven je krajem prošle godine napustio Glory, a Plazibat je ostao bez toliko željene prilike da se obračuna s 'Kraljem kickboksa'.

Verhoeven je u sklopu te Instagrame objavio podijelio sudačke kartice nakon desete runde. Dvojica sudaca imala su rezultat 95-95, jedan je imao Rica u vodstvu (96-94), a Nizozemac je napisao:

- Ostavite emocije po strani! Pročitajte kartice. Jedna sekunda do 12. i ujedno posljednje runde! Poštovanje za Usika, bila mi je čast dijeliti ring s tobom. Ponovimo ovo - napisao je u objavi.