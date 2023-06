Plazibat: Pokazao sam da sam pi**ica, a možda me nađete kako bauljam ulicama...

Antonio Plazibat došao je na presicu potpuno utučen, na stolicu je sjeo s uz bolnu grimasu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dok je Tariq Osaro završavao svoje obveze prema medijima, Plazibat je potišteno čekao, gledao u prazno. Osaro mu je pružio ruku podrške.Bila mu je to prilika karijere, ali nažalost nije uspio. Nigerijac ga je pobijedio i osvojio privremeni pojas teške kategorije.

POGLEDAJTE VIDEO

- Moje mentalno stanje trenutačno? Pustimo ozljedu. Pobijedio me pošteno. To je sport. Nekad dobiješ, nekad izgubiš - rekao je Plazibat pa nastavio:

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nadam se da je borba bila zabavna. Nadam se da je svima bilo dobro. Ne želim davati klišej-obećanja da ću se vratiti, razbiti ga u revanšu. Vidjet ćemo. Boli me k*ac. Ne želim da me itko žali, da itko bude tužan zbog mene. Imao sam cijelu Hrvatsku iza sebe, imao sam priliku da dokažem da sam najbolji. Pokazao sam da sam p*kica, da ne mogu pobijediti sa slomljenom rukom. Molim vas, ne žalite me.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kad možemo očekivati vaš povratak u ring. Prosinac?

- Zaista ne znam, jako me boli ruka, osjećam da je neka kost slomljena. Žao mi je što sam razočarao svoje trenere.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prognoza Hrvatska - Španjolska?

- Hrvat sam, navijam za svoje i očekujem dobru utakmicu. Osvojite to! Molit ću za naše igrače, da pobijede.

A što dalje?

- Sad idem u smještaj. Gledat ću s djevojkom Netflix, igrati Destiny ili nešto treće. Sutra ću pogledati utakmicu, nakon utakmice otići partijati. Najviše partijam kad izgubim, da to izbacim iz sebe. Možda me nađete kako bauljam roterdamskim ulicama. Pokazat ću Nizozemcima što je rakija, kako se ubiti od alkohola u pet minuta.