<p>Prije dva dana u Zadru je potvrđen prvi slučaj zaraze korona virusom, a to je bugarski tenisač <strong>Grigor Dimitrov</strong> koji je prvo otputovao u Monte Carlo pa se tek tamo podvrgnuo testiranju. Iako je HTS bio organizator Adria Toura u Zadru te su bili odgovorni za sve mjere, u prethodna dva dana nismo čuli ni glasa o navedenoj situaciji iz HTS-a. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Tenisači uživali u Zadru</strong></p><p>Obratili smo se predsjednici Nikolini Babić koja nam je rekla kako se nalazi u izolaciji.</p><p>- Svojom voljom sam kao odgovorna osoba otišla u samoizolaciju. Dobro se osjećam, ali ću za nekoliko dana ići na testiranje. Rekli su da je bolje pričekati neko vrijeme do testiranja. Gospodin Andrej Plenković i ja smo u launch baru s igračima bili tri minute. On se nije rukovao ni s kim od igrača, Novaka Đokovića je doslovno dodirnuo po ramenu i sad se to koristi u političke svrhe. Andrej Plenković se na susretu s igračima pridržavao svih mjera - rekla je Babić koja je članica HDZ-a iz Čakovca, a na funkciji predsjednice Saveza je od 2018. godine.</p><p>Upravo je ona bila domaćin premijeru Andreju Plenkoviću na turniru u Zadru. Premijer se susreo i sa zaraženim Novakom Đokovićem, no bio je negativan na testu, a iz Vlade poručuju: Nije bilo nikakvog kontakta!</p><p>Novak i Jelena Đoković, koji su oboje bili pozitivni na testu, su se tako pridružili Borni Ćoriću, Dimitrovljevom trener <strong>Christianu Grohu</strong> i kondicijskom treneru Novaka Đokovića <strong>Marcu Panichiju </strong>koji su nakon testiranja u Zadru bili pozitivni na koronu.</p><p>Adria Tour je bio sjajna ideja, ali provedena u pogrešno vrijeme. Bez minimalnih epidemioloških mjera bilo je teško garantirati da neće doći zaraze. A na kraju se dogodio kaos. Objavom bugarskog tenisača <strong>Grigora Dimitrova</strong> da je pozitivan na korona virus, Zadar je postao novo žarište virusa u Hrvatskoj, a <strong>Novak Đoković </strong>glavna tema svjetskih medija.</p>