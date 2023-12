Plenković o stadionu, opasnosti Igara u Parizu i financiranju sporta: Idu porezne olakšice

Premijer Andrej Plenković popeo se na pozornicu, stisnuo ruku najboljem hrvatskom sportašu Giovanniju Cernogorzu, odslušao njegovu zahvalu, a onda stao pred mikrofon. Pred sportskim auditorijem, na HOO-ovom Velikom danu hrvatskog sporta, pohvalio se:

- Ova je godina bila sjajan uvod u olimpijsku 2024., u kojoj ćemo prvi put probiti više od 100 milijuna eura ulaganja za sport. A tih 110 milijuna eura je četiri puta više nego kada smo krenuli 2016. godine. U neformalnim razgovorima s iskusnim sportskim djelatnicima imam dojam da se to primjećuje, taj drugačiji pogled Vlade RH i države prema sportu i sportašima.

Pokretanje videa ... Glina: Andrej Plenković | Video: 24sata/pixsell

Ubrzo je stao pred hrvatske sportske novinare i s osmijehom odgovarao na pitanja 20-ak minuta.

- Kako su moja djeca još mala, ja sam po noći nerijetko budan i tada se brifiram o zbivanjima u sportu jer mi je to po danu istinski teško stizati. Onda ja lovim korak da vidim gdje je tko i u čemu uspio, pogledam malo i NBA košarku, i onda shvatim koliko je to sve skupa dobro. Prvo, sportaši su sjajni ljudi koji se u najranijoj dobi formiraju kao vrlo snažne osobnosti. Vrlo su disciplinirani, puni zdravih pogleda na život, oni cijene rad, cijene suparnike i konkurente, imaju sustav vrijednosti. A kada ostvare vrhunske rezultate, onda su i uzor mladima. Pa ovo su sve ljudi koji inspiriraju. Primjerice, mi sada činimo nevjerojatne rezultate u skijanju. Mislili smo da će biti teško nakon Janice, Ivice i Ante Kostelića, a više nemamo ni utrke na Sljemenu, što mi je strašno žao, no imamo Zrinku, Leonu i Filipa koji su ponovo na postoljima. A praktički nam radi jedna žičara, ona na Platku, i snijega skoro nema. Pa to je gotovo nevjerojatno kao što je nevjerojatan ovaj kontinuitet rezultata koji ostvaruje nogometna reprezentacija.

Hrvatska domaćin četiri velika natjecanja u 2024. i '25.

Naglasio je kako Vlada RH podržava domaćinstva velikih sportskih natjecanja.

- U ovoj godini već se spremamo za dva europska i dva svjetska prvenstva u olimpijskim sportovima kojima će Hrvatska biti domaćin u 2024. i 2025. godini. Europska u vaterpolu i džudu i svjetska u hrvanju i rukometu.

Odlično! Ali sportska infrastruktura malo šteka...

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Mi smo krenuli s proglašavanjem sportske infrastrukture od nacionalnog značaja, a prva odluka odnosila se na Maksimir i Poljud, dva simbola hrvatskog nogometa. Maksimir je stadion koji ima veliku povijesnu važnost, a Poljud je naš najljepši stadion i pored ovih novih manjih stadiona. Vezano uz stadion u Maksimiru, Vlada je napravila svoj dio posla da to bude novi identitet grada i Dinama, a pomoći ćemo i da se Poljud obnovi. Naravno, sve ćemo raditi s policentričnim pristupom, nećemo se ograničiti samo na Zagreb i Split. Osijek je napravio privatni stadion, jako dobar, a Rijeka ima svoj plan, jedan vrlo sladak i simpatičan manji stadion s jako lijepim arhitektonskim i ambijentalnim rješenjem nove Kantride. Ali i po svemu drugom što se radi djeluje mi da sport nekako vibrira u dobrom smjeru.

Strani državnici su zavisni na mene zbog nogometaša

Posebno je naglasio "vatrene":

- Ovo što mi sada živimo, da nam je nogometna reprezentacija u pet godina na najvećim natjecanjima osvojila srebro, broncu i srebro, to nije normalno. To je takav ekstra uspjeh da se mi tome moramo diviti tisuću puta i zato sam nedavno, kada su se dogodila ona dva poraza nogometaša, rekao da nije fer prema Daliću, Modriću i ovom naraštaju odmah biti kritičan. Uostalom, oni su izvukli te kvalifikacije i opet se kvalificirali za veliko natjecanje i pokazuju kontinuitet. To je ta upornost, malo inat Luke i ostalih mladića, to pokazuje karakter koji je ključan u sportu - rekao je i pohvalio se:

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

- Često u društvu stranih državnika vidim oduševljenje, simpatije, čak i zavist zbog snage našega nogometa.

U drugim momčadskim sportovima baš nam ne ide tako dobro.

- Mi smo nacija od 3,9 milijuna ljudi i malo smo se razmazili u smislu rezultata. Možemo biti sretni da imamo ne jedan, nego više naraštaja u glavnim momčadskim sportovima. Ja bih, kao bivši košarkaš amater, volio da se košarka probudi, a ovoljetni rezultat na olimpijskim pretkvalifikacijama je sjajan. Naši su dečki pokazali fantastičnu igru, uvjerljive pobjede, čak i protiv domaćina. Gledao sam Turkoglua koji nije mogao vjerovati što mu se događa protiv Hrvatske koja je igrala s četiri zvijezde i puno novih igrača. Ako se to malo konsolidira, držim da možemo vratiti košarku na kompetitivniju razinu no što je bila posljednjih godina.

Porezne olakšice za ulaganje u sport

Rukomet?

- Bio sam s vodstvom HRS-a i mi ćemo podržati domaćinstvo Svjetskog prvenstva u siječnju 2025. godine. Kažu mi da će se već na Olimpijskim igrama vidjeti uzlazni trend. Naravno, ako prođu kvalifikacije. Onda bismo mogli ponovo imati rukomet na onoj razini na kojoj je bio prije 10-15 godina kada smo imali sjajan naraštaj koji je dominirao. Onda su došli Francuzi, pa smo malo bili u drugom planu, a sad su tu i neke druge nacije koje igraju vrhunski rukomet.

Podržao je domaćinstvo EP-a vaterpolista.

- Kada me nedavno nazvao Perica Bukić i kazao da je Izrael morao odustati od domaćinstva Prvenstva Europe, rekao sam da nemamo što misliti i da to prihvaćamo. Naše dogovaranje trajalo je dvije minute, a meni je jako drago da je na 100. godišnjicu Vaterpolskog kluba Jug Dubrovnik dobio dio tog domaćinstva, dakako uz Zagreb. Vaterpolo je jedan krasan sport, a ovaj naraštaj je izvanredan i vjerujem da će opet biti lijepih vijesti. Ono što smo na prethodnom Prvenstvu Europe napravili u Spaladium Areni, to je bilo čudo. Bude li medalja, bit će dobro, no ne volim prema njima biti toliko zahtjevan.

Foto: GNK Dinamo

Kroz Hrvatsku gospodarsku komoru pokrenuta je inicijativa za porezne olakšice za privatnike koji su voljni ulagati u sport.

- U ovom poreznom paketu baš smo omogućili lakše financiranje sporta, veće porezne odbitke onima koji će ulagati u sport, no tu moramo biti jako oprezni i disciplinirani. Poanta države je da potakne veće ulaganje u sport, ali da prevenira bilo kakve marifetluke. To ne govorim radi nas, nego gledamo što se zbivalo drugdje. Tu moramo biti jako oprezni i mislim da idemo tim putem da se omogući veće, ozbiljnije, financiranje klubova. Jer, bez jakih klubova nema jake reprezentacije, bez dobrih mlađih uzrasta nema uspješnih seniora tako da mi to svi vidimo i razumijemo, ali moramo napraviti na oprezan način.

Mađarski je model prilično uspješan.

- Oni su odabrali pet prioritetnih sportova i rade velika ulaganja. To je njihov odabir, a ja mislim da smo mi zaista raznovrsni i vi vidite ponašanje Vlade, ako mene danas traže hrvači, mi ćemo ih podržati. Ako me sutra traži tekvondo, mi ćemo ih podržati. Ako nam dođu nogometaši, i njima ćemo pomoći, no njima treba najmanje pomoći. Mi smo tu otvoreni za sve. Ta diversifikacija sportova je bogatstvo, mi smo mali narod, a toliko smo sportski orijentirani. Premda podacima sportskih saveza, imamo 247 tisuća registriranih sportaša. To je velik broj ljudi koji se ozbiljno bavi nekim sportom i to treba njegovati.

Svi iz Banskih dvora odu zadovoljni

Premijeru nije promaklo da je najviše godišnjih laureata iz borilačkih sportova.

- I to žene. To je sjajno, džudo, tekvondo, kikboks, džiju džicu. To su bila ova četiri sporta za pet nominiranih cura. To je jako dobro. Borilački sportovi su sjajni. Djeci daju hrabrost, fleksibilnost, gipkost, odvažnost što je jako dobro. Tu smo napravili briljantne rezultate. To da smo mi imali dvije Hrvatice u finalu Svjetskog prvenstva u džudu je sjajno, pa i Japanci su tome skinuli šešir. U tekvondou, koliko ja shvaćam, rezultati naših djevojaka su izvan svih mogućih serija. Bio sam nedavno s njima pa sam se malo familijarizirao s time i to je za svaku pohvalu.

S obzirom na to da je Vlada podržala organizaciju tri velika svjetska natjecanja u borilačkim sportovima (džudo, karate, hrvanje), čini se da i mali sportovi mogu računati na premijerovu podršku.

- Tko god je došao u Banske dvore, ili kod ministrice, nije otišao nezadovoljan.

Dotaknuo se i Olimpijskih igara u Parizu:

- Živio sam pet godina u Parizu i vidim da će Francuzi svoje znamenitosti, u smislu kulturne baštine, pretvoriti u sportske arene i to je sjajna ideja. Sportaši će doći Seinom do Eiffelova tornja i oni se jako dobro spremaju. Oni su dugo čekali Olimpijske igre. Ja sam baš živio u Parizu kada se, mislim 2007., odlučivalo hoće li domaćin Olimpijskih igara 2012. biti London ili Pariz pa je pobijedio London. Bilo im je to jako teško primiti. A i to da su sljedeće Igre u Los Angelesu je sjajno. Ne mogu vjerovati da je od 1984. godine prošlo toliko godina, a ja se tih Igara još sjećam.

Koliko je, u sigurnosnom smislu, škakljivo to otvorenje Igara na rijeci Seini?

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

- Sve je škakljivo, no ideja je super. Bio sam nedavno u Parizu, na finalu Svjetskog prvenstva u ragbiju, sportu koji je fantastičan, u kojem smo i mi u jednom trenutku, s igračima iz Novog Zelanda i Australije, jako uzletjeli, a volio bih da i danas naši ragbijaši idu tim putem uspona jer sport je izvrstan, pravi, čvrst. Imamo neugodnu okolnost, agresiju Rusije na Ukrajinu koja traje, ali i ogroman rat na Bliskom istoku nakon terorističkog napada Hamasa na Izrael i njegove izravne posljedice na nerede koji se zbivaju diljem glavnih gradova unutar Europske unije. U Francuskoj je jedna vrlo posebna situacija, tamo živi jako puno ljudi koji dolaze iz islamskih zemalja i oni su formalno zabranili demonstracije, ali ih svejedno ne mogu sprečavati. Tako da će dosta ovisiti i o razvoju ovog sukoba. Sigurnosne mjere bit će na najvišoj mogućoj razini. Vidio sam vijest da se pribojavaju metroa jer to je idealna lokacija da se nešto loše dogodi. To je veliki grad, širi Pariz ima 12 milijuna ljudi.

Odluka MOO-a da ruski i bjeloruski sportaši mogu nastupiti na Igrama kao neutralni izaziva prijepor u međunarodnoj sportskoj zajednici.

- To je neka praksa, to bez zastave i himne. Sa sportskog kuta gledanja uvijek se želi uključiti vrhunske sportaše, a iz političkog to nije nužno svaki put - zaključio je premijer Plenković.