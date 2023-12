'Plesao sam breakdance i svirao gitaru, a sada ulazim u ring! Susjed Soldić mi daje savjete...'

MMA scena u Hrvatskoj nikada nije bila jača. Sve češće se organiziraju eventi i traže se borci koji će biti krenuti profesionalnim putem u ovom sve popularnijem sportu. Borci u MMA ulaze iz raznih borilačkih sportova. Tajlandski boks, Kikboks i boks sportovi su koji dominiraju u stojci, dok su hrvanje, jiujitsu i grappling sportovi koji će u MMA dominirati u parteru.

Jedan od onih koji ulaze u MMA iz sportova u parteru je i Marin Oršolić (21). Grapelingom i JiuJitsuom se bavi tek nešto manje od dvije godine, ali nije svoju karijeru počeo u parteru, ali ni u ringu.

- Cijeli život sam se bavio sportom. Trenirao sam teakwando, breakdance i svirao gitaru, a zatim sam prešao na nogomet. Nakon toga sam počeo se baviti grapplingom u klubu kod Nene Alilovića. Nakon toga sam prešao u klub Old Lion u kojem sam s Igorom Mihaljevićem radio na stojci, dok sam Danijelom Laušem radio parter. Tamo sam prešao jer sam želio više napredovati i imati više treninga. Tamo sam trenirao svaki dan. Nakon toga sam prešao u sadašnji klub i cilj mi je što više napredovati.

Marin je u svijetu grapplinga na glasu kao veliki potencijal, a s obzirom na to koliko se dugo bavi grapplingom, ostvaruje ozbiljne rezultate i svim zagorčava život.

- Čim sam se počeo baviti grapplingom htio sam se boriti u MMA. Prošle godine sam na eventu Noć gladijatora odradio grappling borbu, izgubio i vidio da ima puno prostora za napredak. Nakon toga sam se borio u jednoj od najvećih europskih grappling organizacija i tamo sam bio najmlađi natjecatelj. U prvenstvu Hrvatske sam od višestrukog prvaka Hrvatske izgubio na bodove.Volim grappling, ali od početka sam se htio natjecati u MMA.

Foto: privatna arhiva

Sada je dobio priliku. Imao je Marin i odličnog uzora za ulazak u svijet MMA.

- Nekoliko godina aktivno pratim MMA, pogotovo one manje poznate organizacije, one ispod UFC-a. Uvijek sam gledao svog susjeda Roberta Soldića kako se bori i on mi je uvijek bio uzor. Iz istog smo mjesta u BiH, kuće su nam udaljene nekoliko metara. On mi je rekao da se ne predajem i da će uspjeh doći. Sve gene i fizički snagu pripisujem genima. Jednog dana želim trenirati s njim - rekao nam je Marin i nastavio:

- Volim ovaj sport, živim ovaj sport, stalno pričam s ljudima o tome i u dvorani sam dva puta na dan.

Marin će svoju premijeru imati u petak na Noći gladijatora u Karlovcu.

- Ovo mi je prva borba u MMA. Do sada sam sve radio odvojeno, a zadnja 3 mjeseca se bavim MMA. Ovo je bila moja želja i moj cilj. Nisam nervozan jer imam svoj cilj. Volim svoje trenere i kada imam takve ljude u kutu sve je lakše. Željko Sedlovski je glavni trener, a uz mene će biti i Stipe Brčić koji je legenda kluba i profesionalni borac.