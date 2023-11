VIDEO Nožem nasrnuo na MMA borca. Pogledajte što mu je bilo

Bila je Noć vještica pa u SAD-u pa se na ulicama moglo vidjeti ljude s velikim noževima, naravno, umjetnima. Ili barem u većini slučajeva jer je jedan gospodin nosio pravi i napao čovjeka ispred auta, a na njegovu je žalost to bio bivši MMA borac Javier Baez (34, 5-2-1).

Kako piše New York Post, ime napadača je Omar Marrero (50), a on je udario u staklo vozačevih vrata te pokušao ući u automobil kad je Baez sjedio unutra, a MMA borac je izašao iz auta i pokušao smiriti situaciju. No, to mu nije uspjelo.

- Čovjek je vikao na telefon, svađao se s nekom ženom. Pokucao je na prozor mog automobila na što sam mu rekao da me ostavi na miru, a on se vratio s nožem. Ponovno sam mu rekao da me ostavi na miru, pozvao sam policiju i nadao se da mi neće razbiti prozor. To je jedino o čemu sam razmišljao - rekao je nakon svega Baez.

Pokušao ga je Marrero napasti nožem, ali to mu nije pošlo za rukom jer je brzo završio na podu. Baez ga je srušio i to čak na neuobičajen način, više svojstven kečerima nego MMA borcima. Ali ono najbitnije je - da funkcionira.

- Kad toliko trenirate, postane vam refleks. Nisam trebao napraviti ništa drugo nego reagirati, bilo je instinktivno. Trenirao sam cijeli život, imam crni pojas u jiu-jitsi, hrvao sam na koledžu, imam osam profesionalnih borbi i odlične trening partnere - objasnio je.

Zadržao je napadača na podu sve do dolaska policije te je prošao bez ozljeda.