Pletikosa: Dinamovci, ne budite tužni, nije loše, pa to je City...

Igrači Nenada Bjelice mogu uzdignute glave napustiti travnjak Etihada. Odlično su se držali protiv jedne od najboljih momčadi na svijetu koja ih je slomila tek (!) u 66. minuti, a na kraju je iz kontre 20 sekundi do kraja stigla i do tih ružni(ji)h 2-0. Guardiola nije više od sat vremena imao rješenje za taktiku Nenada Bjelice, njegove momčadi, niti veličanstvenih 2000 navijača zagrebačke momčadi koji su pjesmom nadjačali 47.000 Engleza.

Toliko ga je to i izludilo da je dobio i žuti karton u svom bijesu za "velikom" pobjedom. Dinamo je dugo držao 'nulu' na Etihadu, ali ulaskom Raheema Sterlinga i njegovim pogotkom u 66. minuti bila je jasno vidljiva razlika između engleske i hrvatske momčadi.

- Svi smo znali o kakvoj se ekipi radi. Dinamovi navijači ne trebaju biti previše tužni. Sam ulazak Sterlinga označio je jedan još jači City i nakon toga Dinamo više nije imao šanse - smatra Stipe Pletikosa.

'Dinamo je pokazao kvalitetu'

- Dinamo si nema što zamjerati. Ne treba brinuti. Sterling je prevagnuo utakmicu, ali Dinamova momčad je u ove dvije utakmice pokazala kvalitetu i zašto je tu gdje je - smatra Cico Kranjčar.

- City igra u kratkim prostorima s puno osjećaja za loptu. Brzina, uigranost, nevjerojatan način igre. Prolasci po boku i ulazak u kazneni prostor protiv kojega se teško nešto može napraviti - pojašnjava Stipe.

- Vidjelo se da je Manchester i momčad koja najviše promašuje u Europi. Vidjelo se to i večeras - smatra Joško Jeličić.

- Mislim da će ovo iskustvo biti ključno za utakmicu protiv Šahtara. Prvi susret protiv njih će, po meni, biti ključna utakmica u grupi - govori Pletikosa, a Cico slikovito pojašnjava:

- Ova utakmica je bila odlična predigra za utakmicu koja dolazi, sa Šahtarom.

'Pep je mislio da će ići lakše'

Pep Guardiola dobio je žuti karton zbog prevelike "buke" iz svoga prostora, a Cico Kranjčar zna zašto.

- Ma mislio je on da će to ići puno lakše. Da je to samo nekakav Dinamo. Htio je taj drugi pogodak, a dugo ga je čekao.

- Ali imao je Dinamo četiri - pet pogrešaka na početku koje su mogle loše završiti - dodaje Pletikosa.

'Spašavanje vojnika Ryana'

Dinamo je na Etihadu u prvih 45. minuta proživio pravu bitku. Nisu izabranici Nenada Bjelice uspjeli napadati veliki Manchester City Pepa Guardiole, no nije puno osmijeha bilo niti na licu trenera "građana". U prvih 20 minuta samo je sreća spasila Dinamo da bude u zaostatku, ali su se Zagrepčani na kraju sretno obranili za 0-0 na poluvremenu.

Stipe Pletikosa poželio je u drugom dijelu konkretne novosti. Joško Jeličić uvelike je dijelio mišljenje s Pletikosom nazvavši prvi dio utakmice "Spašavanjem vojnika Ryana".

- Promijenio bih poziciju Mora i Ademija. Ademi bi davao više stabilnosti, pokrivanja centralne pozicije, izlazaka prema naprijed. Pozitivno je što nisu primili gol, samo čudo ih je spasilo. I nepreciznost Cityjevih igrača.

- U fazi obrane bih više volio vidjeti Oršića iza Petkovića - govori poznati hrvatski golman, ali i hvali Nenada Bjelicu i njegovu ideju da Petković čuva Fernandinha.

Cico Kranjčar je bio zadovoljan igrom Dinama u prvom dijelu, a u pas igri vidi spas.

- S greškama smo dali dominaciju Cityju, vidjelo se da je naša obrana nesigurna da nismo baš precizni u dodavanjima... Dinamo je odolijevao i bez obzira na to što je City stisnuo, Dinamo je išao s ciljem ne dozvoliti Cityju da ulazi u opasne situacije, zasad je dobro. Mogu puno više napraviti pas igrom, vezna linija se mora ponuditi jer ovako teško da će izdržati - smatrao je nakon 45. minuta susreta legendarni hrvatski nogometaš i trener.