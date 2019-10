PreVARa u Madridu! Je li Club Brugge zabio gol iz zaleđa?

Dani u bijelom dijelu Madrida nisu baš sunčani zbog ne baš bajne forme igrača Reala. U subotu su u gradskom derbiju razočarali odigravši siromašnom nulom protiv Atletica, a tijekom utakmice su nekoliko puta itekako visjeli kao luster.

Sunčano vrijeme nije niti danas u Madridu jer je već noć, ali i to jer je Club Brugge poveo protiv Reala 2-0 u drugom kolu Lige prvaka, no prvi gol je posebno naljutio igrače španjolskog kluba jer su smatrali da je riječ o zaleđu.

Tau je na lijevom krilu probio stranu i dodao u sredinu za Dennisa koji je bio sam pred Courtoisom i pomalo smotano zabio za 1-0. No igrači Reala su odmah nakon tog gola odšprintali prema sucu Kabakovu iz Bugarske jer su smatrali da je Dennis zabio iz zaleđa, a čini se da je u zaleđu bio i Tau u trenutku dok je primao loptu na krilu.

Foto: PlanetSport

Foto: PlanetSport

Zaista je teško odrediti je li tu bilo zaleđa, no možemo reći da je situacija sumnjiva. Bugarin je tražio i provjeru VAR-a, no nakon nekoliko minuta je presudio kako su Belgijci regularno došli do gola. Što vi mislite?

Ni tu nije bilo kraja madridskoj noćnoj mori jer je Dennisu zabio još jedan gol u 39. minuti i tako povisio na 2-0 za svoju momčadi. Luka Modrić izgubio je loptu na sredini terena, napadač belgijske momčadi ju je ukrao i došao sve do Courtoisa kada ga je lobao za povećanje vodstva svoje momčadi.

Real se napokon pribrao u drugom poluvremenu, a rezultat su smanjili na 2-1 golom Ramosa u 56. minuti. Bila je i to sumnjiva situacija, opet se koristio VAR i suci su odlučili kako nema zaleđa. Carvajal je ubacio u peterac gdje je bio Ramos koji je pucao glavom i zabio... Za konačnih 2-2 zabio je Casemiro pred kraj utakmice...