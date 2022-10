'Plinari' u Varaždinu do boda protiv favorita: Imali napad za pobjedu, ali nisu uspjeli zabiti

U susretu petog kola A skupine rukometne Lige prvaka PPD Zagreb je u Varaždinu odigrao 26-26 protiv poljske ekipe Orlen Wisla Plock. Bila je to utakmica u kojoj su gosti vodili veći dio, no PPD Zagreb je u završnici došao do prilike i za pobjedu, ali nije uspio.

Poljski sastav je bolje ušao u susret. Na startu je Wisla povela i držala prednost praktički cijelo poluvrijeme. U jednom trenutku imala je i tri gola prednosti (15-12), a na odmor se otišlo sa +1 (15-14). Podatak kako PPD Zagreb u prvih 30 minuta niti jednom nije bio u vodstvu dovoljno otkriva.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

I početak drugog dijela je pripao gostima. Wisla je povela 21-18, no hrvatski prvak se vratio serijom 5-1 stigavši do prve prednosti na utakmici (23-22). Wisla je uzvratila s dva brza gola za novo vodstvo (24-23), a u posljednjih pet minuta ušlo se u egalu (25-25).

Na krilima Dine Slavića, koji je u završnici obranio sedmerac Tinu Lučinu, te potom udarac Kosorotova s devet metara, Zagreb je pri rezultatu 26-26 imao napad za vodstvo, ali nije uspio. Gostima je ostalo 50 sekundi, srećom Kosorotov je ponovo bio neprecizan pogodivši vratnicu 14 sekundi prije kraja. Hrvatskom prvaku je ostalo dovoljno vremena za napad za pobjedu, ali je šut Miloša vratar Kristian Pilipović obranio.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kod PPD Zagreba najefikasniji su bili Timur Dibirov sa šest, te Karpo Sirotić i Vlado Matanović sa po četiri gola, dok je Slavić sakupio devet obrana. Poljsku ekipu predvodili su Abel Guntin sa šest golova, te naš Lovro Mihić s pet golova. Tin Lučin je dodao dva gola, dok se Leon Šušnja nije upisao među strijelce. Pilipović je sakupio osam obrana.

U drugom susretu iz skupine A Paris Saint-Germain je na gostovanju pobijedio Dinamo Bukurešt sa 36-29. Francuski sastav je predvodio Elohim Prandi s devet golova, dok je kod domaćina najefikasniji bio Andri Akimenko s osam golova. Hrvatski rukometaš sa rumunjskom putovnicom Ante Kuduz zabio je četiri gola.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U četvrtak se sastaju Veszprem - Magdeburg, te Porto - GOG Gudme. Na ljestvici vode PSG i Veszprem sa po osam bodova, no mađarski sastav ima i susret manje. PPD Zagreb je sedmi s tri boda, dok je na začelju Porto bez bodova.

