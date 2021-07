Karolina Pliškova - Ashleigh Barty bit će žensko finale ovogodišnjeg Wimbledona. Sadašnji protiv bivšeg broja jedan.

U prvom polufinalu Barty je sa 6-3, 7-6 (3) izbacila pobjednicu iz 2018. Angelique Kerber i bezecirala svoje drugo Grand Slam finale. Prije dvije godine u jedinom je osvojila Roland Garros.

- To je jedan od najboljih mečeva u mojoj karijeri i to zato jer me Angie gurala - rekla Barty koja je prva Australka u finalu Wimbledona još od Evonne Goolagong Cawley koja ga je 1980. osvojila drugi put.

- Dobila sam šansu u subotu ispuniti svoj san. Nisam mislila da bi se to moglo ikada dogoditi - dodala je Barty koja je u drugom setu okrenula 2-5 i preksutra može postati tek četvrta tenisačica koja je Wimbledon osvojila i kao juniorka i kao seniorka. To su dosad napravile Ann Jones, Martina Hingis i Amelie Mauresmo.

Pliškova je, pak, u puno neizvjesnijem polufinalu sa 5-7, 6-4, 6-4 zaustavila Arinu Sabalenku u meču s ukupno 32 asa. Otkako postoje mjerenja u Wimbledonu, više ih u ženskom meču nije bilo. U subotu će Pliškova također igrati drugo Grand Slam finale, prije pet godina izgubila je na US Openu.

- Ovo je ludo! Dosad nisam prošla ni osminu finala Wimbledona - podsjetila je Čehinja koja je izgubila zadnja tri dvoboja od Barty i ukupno njih pet od sedam.

Mate Pavić imao je tek 45 minuta da predahne od ulaska u finale Wimbledona s Nikolom Mektićem i nešto prigrize prije nego je opet morao na teren u četvrtfinalu mješovitih parova s Gabrielom Dabrowski. Nažalost, tu je i stao Matin put, njega i Kanađanku izbacili su Nijemac Krawietz i Čehinja Peschke sa 6-3, 6-7, 9-7. U zadnjem gemu Pavić je promašio četiri puta na mreži, stigao ga je umor.

Mili Poljičak, 17-godišnji hrvatski junior i 60. na svijetu, pak, izborio je osminu finala Wimbledona pobijedivši 16. juniora svijeta Amerikanca Bernarda sa 6-2, 6-7, 6-4. Za četvrtfinale će igrati protiv Nijemca Rehberga (47).