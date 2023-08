Pobijedila pet mečeva u godini, a zaradila čak 14 milijuna eura

Forbes je objavio popis najplaćenijih tenisača i tenisačica u 2023. godini, a prvo mjesto, očekivano, zauzima Novak Đoković koji je ove godine osvojio Adelaide, Cincinnati te Roland Garros i Australian Open, a igrao je još i finale Wimbledona. Đoković je od turnirskih nagrada 12,5 milijuna eura te još 23 milijuna od sponzorskih ugovora, dakle zajedno više od 35 milijuna eura.

Prvi Đokovićev pratitelj je, kao i na ATP ljestvici, Carlos Alcaraz koji je osvojio Buenos Aires, Barcelonu, Madrid, Queens (London), Indian Wells i Wimbledon. Međutim, među najplaćenijima ima i onih koji nisu osvojili ni Challenger, kamoli Grand Slam titulu. Primjerice, Emma Raducanu. Rođena Kanađanka rumunjsko-kineskih korijena koja igra pod britanskom zastavom 2021. senzacionalno je u dobi od 18 godina osvojila US Open i postala prva tenisačica u "Open eri" koja je uspjela kao kvalifikantica osvojiti Grand Slam titulu. I to je bilo to od nje. Jedina titula u karijeri. Zasad.

Raducanu je ove godine odigrala 10 mečeva, pobijedila tek pet i dogurala do osmine finala Indian Wellsa, što joj je najbolji rezultat sezone. No, izvan terena joj ide sjajno, barem na financijskom planu. Ove je godine 20-godišnja tenisačica, 185. na WTA ljestvici, zaradila čak 14 milijuna eura. Jasno, najveći dio otpada na sponzorske ugovore s Diorom, Porscheom i HSBC-om kojima je uprihodila 13.850.00 eura.

Još jedan slučaj iz rubrike "vjerovali ili ne" odnosi se na 9. mjesto Forbesove ljestvice najplaćenijih tenisača i tenisačica, poziciju koja je rezervirana za Naomi Osaku. Japanka ove godine nije odigrala ni jedan jedini meč, a zaradila je 11 milijuna eura zahvaljujući nizu suradnja, u prvom redu sa Victoria's Secret. Osaka se neko vrijeme borila s depresijom, kasnije i sa ozljedama, a sada se vraća tenisu nakon poroda.

U Top 10 još su i Iga Swiatek (3.), Danil Medvjedev (4.), Rafael Nadal (5.), Coco Gauff (7.), Casper Ruud (8.) i Jessica Pegula (10.).