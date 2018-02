'Dobili smo u gostima Osijek i Rijeku pa možemo i Dinamo'

Iako otvaranje utakmice u Vinkovcima nije bilo obećavajuće, konačna visoka pobjeda Hajduka od 5-0 popravila je dojam, i igračima ulila dodatno samopouzdanje uoči nedjeljnog gostovanja kod Dinama u Maksimiru.

- Uvijek je važno dobro startati u prvenstvo. Mi smo se nakon početnog nesnalaženja po jako teškom terenu posložili i odigrali kvalitetnu utakmicu. Nije lako nikoga dobiti 5 – 0, pogotovo ne u gostima. Cibalija je već zaboravljena, u nedjelju nas čeka nešto posve drugačije, čeka nas najveći hrvatski derbi, igraju dvije najbolje plasirane momčadi u HNL-u, i svi se radujemo novom izazovu – kaže Zoran Nižić, kapetan Hajduka koji od dolaska trenera Kopića ne zna za poraz.

- Pobjedom 5–0 smo zaključili prvi dio sezone, jednako uvjerljivo smo otvorili drugi dio, i sada se nadamo da će se niz pozitivnih rezultata nastaviti što duže. Nadamo se pravoj atmosferi i utakmici u Maksimiru, a mi se po svemu što smo pokazali do sada imamo čemu nadati, i biti optimisti kada je u pitanju rezultat.

Za mnoge bi remi u Zagrebu bio dobar rezultat, no kapetan Hajduka to gleda drugim očima.

- Nitko ne ide na utakmicu s idejom da izgubili ili da ostane neporažen. Mislim da je sportski ući u utakmicu sa željom za pobjedom. Ako damo sve od sebe i dobro odigramo, i ako se poklope neke stvari, sve moguće. Pokazali smo da smo dobra momčad, da imamo glavu i rep, i sigurno da imamo šansu pobijediti Dinamo u Maksimiru. Bilo bi lijepo nakon slavlja na gostovanjima kod Osijeka i Rijeke, slaviti i protiv Dinama. Bio bi to i lijep poklon klubu i navijačima za 107. rođendan – kaže Nižić, koji nije gledao derbi otvaranja sezone između Osijeka i Dinama.

- Pogledao sam na brzinu samo sažetke, nisam gledao cijelu utakmicu jer ćemo je i onako gledati u video analizi pripreme za nedjeljnu utakmicu.

No ono što se zna i bez da se pogleda utakmica je da je Dinamo s Gavranovićem dobio dodatnu kvalitetu u napadu.

- Dinamo je kvalitetna momčad, sastavljena od skupine jako dobrih individualaca koji u svakom trenutku mogu riješiti utakmicu. No to ne znači ništa, u dvije utakmice ove sezone oni nas nisu nadigrali, štoviše, u prvoj smo utakmici na Poljudu mi ispustili pobjedu u zadnjim trenutcima. Dinamo je kvalitetan, to nitko ne spori, ali nismo ni mi baš slabi, možemo im parirati i ostvariti dobar rezultat.

Dinamo ima 12 bodova prednosti, a kad se uzme u obzir njihova kvaliteta i slabašna konkurencija većine HNL momčadi, koje Zagrepčani pobjeđuju i prije nego li započne utakmica, teško je očekivati da će oni do kraja prosuti tako veliku prednost i dati priliku Hajduku da ih sustigne.

- U nogometu je sve moguće, ali ne razbijamo mi glavu razmišljanjem kako stići Dinamo, kup nam je ipak bliži nego prvenstvo. No to ne znači da nećemo maksimalno odraditi svaku utakmicu koja je pred nama. Idemo utakmicu po utakmicu, već nakon nedjeljnog derbija znat ćemo jesmo li im se približili, ili ne. Mene osobno zanima vidjeti koliko smo jaki u odnosu na njih, jer utakmica protiv Cibalije ipak nije mjerilo. Pobjeda je velika želja svih nas u svlačionici, i sve ćemo podrediti tome.

Prošao je već drugi prijelazni rok u kome je kapetan Hajduka bio na izlaznim vratima, stizale su ponude iz Turske, Italije...., no čelnici kluba nisu ga pustili, nego su mu produžili i 'podebljali' ugovor.

- Na tu temu mogu samo reći da sam ja jako zadovoljan u Hajduku, te da ne razmišljam o drugim klubovima. Momčad je dobra, želim napraviti još veći iskorak, osvojiti trofej, a nakon toga ćemo vidjeti što i kako dalje.

U HNL se vratio Nižićev veliki prijatelj i bivši suigrač Goran Milović.

- U Kini u zadnje vrijeme baš i nije puno igrao, a svaki igrač koji ne igra je nesretan. U Osijeku mu se otvara lijepa prilika da igra i radi ono što mu je najdraže. Dobri smo prijatelji, drago mi je radi njega, ali i radi mene. Sada smo barem u istoj vremenskoj zoni, pa ćemo se moći češće čuti i popričati – zaključio je Nižić.