Čudesni Kauboji! Uništavamo Španjolce, Musa je perfektan

ŠTO KAŽE GOLUŽA?

Španjolci su aktualni europski prvaci i zbog rezultata koje imaju posljednjih godina sigurno su blagi favoriti u ovoj utakmici, ali naravno da to ne mora ništa značiti. Bit će to sigurno tvrda utakmica. Lako je moguće da o pobjedniku odlučuje jedna lopta i daj Bože da to ode na našu stranu, rekao nam je Slavko Goluža koji je na klupi reprezentacije bio pet godina. Više pročitajte OVDJE.