Pobjeda Makarana na startu Glavne runde kvalifikacija LP-a

Novo Vrijeme Apfel slavilo je u prvom kolu Glavne runde kvalifikacija protiv ciparske Omonije iz Nikozije 5-2 čime su Makarani istakli kandidaturu za prvo mjesto u skupini i plasman u Elitnu rundu futsal Lige prvaka.

Slabašni Ciprani nisu bili ravnopravan protivnik domaćoj momčadi, koja je od prve minute zagospodarila parketom makarske dvorane te je nošena podrškom oko 1.000 navijača držala sve konce igre u svojim rukama te kontrolirala rezultat od prve do zadnje minute.

Nakon što je golman Skampylis skinuo zicere Pulinhu i Babiću, a udarac Lucasa zaustavila stativa, trener gostiju pokušao je poremetiti ritam i otupiti oštricu napada domaće momčadi uvođenjem ''letećeg vratara''. I umalo je uspio u svom naumu jer je Ioannou pogodio stativu. No pred kraj prvog poluvremena, nakon lijepe akcije i asistencije Musinova, poentirao je slovenski reprezentativac Matej Fideršek, koji je odmah potom u istoj minuti kaznio i pokušaj ''letećeg vratara'' gostiju pogotkom sa svoje polovine terena za 2-0.

U ''dvoboju postava'' s dva Slovenca – Fideršekom i Osredkarom i dva Brazilca, Lucasom i Pulinhom, na koncu se u prvom poluvremenu pokazala efikasnija ona s dva Slovenca, no ono što su Slovenci započeli u prvom, dovršili su Brazilci u drugom poluvremenu. Zrnce brazilske magije Lucasa, koji je provozao obranu gostiju i petom matirao najboljeg pojedinca Omonije Skapylisa za 3-0, a onda i sjajna asistencija Pulinha za drugi gol Lukasa za 4-0 i rješenje svih dilema.

U zadnjih deset minuta gosti su se domogli kaznenih udaraca zbog akumuliranih prekršaja Makarana, no Bašković je skinuo prvi udarac Manolisa Manolija, drugi je zabio Renan Mantelli, koji je zabio i iz igre, a za domaće je konačnih 5-2 postavio budući Makarski zet Sven Horvat.

U prvom susretu večeri armenski Leo deklasirao je sjevernomakedonski Shkupi 7-2 te potvrdio da će uz domaćine biti najozbiljniji kandidat za plasman u Elitnu rundu futsal Lige prvaka. Po svemu što smo vidjeli prvoga dana, odlučujući susret za prolaz, a dalje ide samo najbolja momčad, bit će sutrašnji ogled Novog Vremena Apfel i Lea, koji je na programu od 20:30 sati.

Trener gostiju Constantinas Christodoulou čestitao je domaćoj momčadi na zasluženoj pobjedi:

- Sretan sam zbog igre koju je prikazala moja mlada i neiskusna momčad, Novo Vrijeme Apfel je odlična momčad, radili su pritisak na nas i na koncu došli do zasluženog rezultata i pobjede.

Domaći strateg Tomislav Horvat pokušavao je ravnomjerno rasporediti snage i ne potrošiti momčad koju čekaju tri teške utakmice u četiri dana.

- Čestitam objema momčadima na dobroj utakmici, Omonia je znala da smo mi jača momčad i pokušali su nam razbiti ritam ''letećim vratarom'', no na koncu smo mi uspjeli potvrditi kvalitetu i pobijediti. Ne bih volio pričati o suđenju, ali sudački kriterij bio je ispod nivoa ovog natjecanja. Mi smo se morali prilagoditi i ne raditi glupe prekršaje... Fideršek i Lucas su zabili po dva gola, to su vrhunski igrači koji potvrđuju svoju kvalitetu. Sutra nas čeka Leo, po svemu odlučujuća utakmica, vrlo su dobra momčad, prepuna Brazilaca, ali mi ih se ne plašimo. Očekujemo čvrstu i zanimljivu utakmicu, podjednaku, no mi igramo kući i to bi moglo presuditi. Danas smo puno više mijenjali kako bi održali svježinu momčadi, da ne iscrpimo naše najbolje igrače.