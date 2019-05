Modrić se preznojavao: Čilić je slavio nakon dva mjeseca suše!

Uz puno borbe sa samim sobom, bitke s duplim i neforsiranim greškama, Marin Čilić pobijedio je Martina Kližana u prvom kolu Madrida sa 6-4, 2-6, 7-6. Bila je to prava drama u tri sata u kojoj je Čilić izgledao prvo poput Nadala, a onda se sam sa sobom borio i radio velike pogreške. Na kraju se stabilizirao, preživio je četiri Kližanove meč lopte i stigao do prve pobjede nakon dva mjeseca i tek pete u sezoni. I to pred ponajboljim nogometašem svijeta Lukom Modrićem koji ga je gledao iz svečane lože. Posljednju pobjedu ostvario je 10. ožujka u prvom kolu Indian Wellsa protiv Lajovića i od tada je izgubio čak četiri puta.

Marin je jako dobro otvorio meč, dirigirao je tempo igre u prvom setu unatoč jako lošem postotku prvog servisa. Oduzeo je Slovaku servis u sedmom gemu, mirno priveo kraju i osvojio prvi set sa 6-4.

Foto: ERIC GAILLARD/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Izgledao je Čilić samouvjereno, ali opet je upao u crnu rupu u drugom setu. Ogromni problemi sa servisom, duple i neforsirane greške opet su bile standardan dio njegovog repertoara, a Slovak je igrao kao najbolji zemljaš svijeta. Izlazak se nije vidio, a Kližan je iskoristio Marinovo loše razdoblje i s tri breaka osvojio drugi set.

U posljednjem setu obojica su bila sigurna na servisu, a Marin je i dalje imao problema s duplim greškama. Rješavao je poene sjajnim forhendima, a onda je ušao u probleme u 12. gemu. Kližan je pritisnuo, imao je čak četiri meč lopte, ali Marin je pokazao odlučnost u najvažnijim trenucima. Izvukao se, a onda i maestralno odradio tie break bez izgubljenog poena i stigao do prijeko potrebne pobjede. Unatoč pobjedi, Čilić se jako borio sa svojim servisom koji je bio užasan, a na kraju je skupio šest duplih.

Ne samo da je ušao u drugo kolo Madrida, nego je i dobio samopouzdanje koje mu kronično fali od početka sezone, a kako ćete ga drugačije dobiti nego u ovako napetim mečevima. Gubio je u prvim kolima Miamija, Monte Carla i Budimpešte, a ovaj put je napokon pronašao recept za pobjedu.

Naš tenisač će u drugom kolu igrati protiv Nijemca Struffa.