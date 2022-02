Tri četvrtine opet je izgledalo - vrlo loše. Onda su Hrvati upalili motore i još jednom spriječili radovanje Rusa. Ne ni izblizu onakvog karaktera kao prije godinu dana u Rotterdamu, kada smo odlučivali o Olimpijskim igrama, ali Hrvatska je u drugoj utakmici skupine (i zadnjoj) Svjetske lige pokazala karakter kada je gubila 5-9 i sa šest golova zaredom završila dvoboj na bazenu Mladosti.

- Imamo još puno stvari za popraviti, no ponavljam, ovo je momčad koja se tek stvara, ekipa koja mora puno učiti i imati čim više ovakvih utakmica. Samo iz ovakvih utakmica možemo stvoriti pravu momčad. Bitno je da smo po tko zna koji put ponovo dobro reagirali, da ne gubimo glavu. Svakako imamo puno za raditi i korigirati, to je jasno - rekao je izbornik Ivica Tucak.

- No, ono što smo trebali odraditi, to smo i ostvarili, pobijedili smo utakmicu. Prvi smo u skupini i u četvrtfinalu idemo na Italiju. Očekuju nas iznimno jake utakmice Svjetske lige kao dobra priprema za Svjetsko i Europsko prvenstvo.

Hrvatska će, dakle, imati još jakih utakmica prije velikog turnira, vjerojatno u Budimpešti (postoje glasine da će se promijeniti domaćin) gdje će na završnom turniru igrati protiv Italije 28. travnja. No još malo u Rusiji, koja je, nakon Harkova koji je postao naš član reprezentacije, izgubila i drugog ljevorukog igrača Nagajeva. No i takva je i dalje opasna.

- U napadačkom i realizacijskom smislu, a i u obrani smo primili previše golova, nije najbolje započela utakmica. Nažalost, to je trenutačno tako, momčad je mlada i nismo još uigrani. No, sigurno ćemo imati još vrhunski odigranih utakmica, poput one s Grčkom, a i nešto lošijih, kao što je bila ova. Bitno je da smo na kraju pokazali da smo bolji i da smo dali svoj maksimum kada je trebalo, te na kraju pobijedili. Treba izvući pouku iz prve dvije četvrtine koje nisu bile dobre te raditi dalje kako bismo bili bolji - zborio je Ante Vukičević.

Marko Bijač obranio je sedam udaraca, zaslužio epitet igrača utakmice, ali i postoji dobar razlog za takvo što. Uoči utakmice, naime, postao je otac!

- Nadam se da sljedeći puta kada se sastanemo s Rusima više nećemo opet ovako šokantno. Bilo je ‘papreno’, ali izvukli smo ovaj put. Malo lakše nego u Rotterdamu, ha, ha. Nismo odigrali dobro, to svi znamo, ali opet pokazali smo i karakter i snagu, neodustajanje. Nakon njihovog vodstva 9-5 uspjeli smo zaustaviti te neke njihove duže prebačaje, šuteve iz daljine, promijenili obranu i to je dalo i sigurnost u napadu.