Obavijesti

Sport

Komentari 1
NA MAKSIMIRU 8. RUJNA

Počela prodaja ulaznica za Crnu Goru! Evo koje su cijene karata

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Počela prodaja ulaznica za Crnu Goru! Evo koje su cijene karata
Osijek: Susret Hrvatske i Češke u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Podsjetimo, Hrvatska je pobijedila prve dvije kvalifikacijske utakmice, protiv Gibraltara 0-7 i Češke 5-1. Slijedi dvoboj protiv Farskih Otoka 5. rujna, a s Crnom Gorom tri dana kasnije

Krenula je prodaja ulaznica za kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Crne Gore (8. rujna). Igra se na Maksimiru od 20.45, a ulaznice se prodaju na HNS-ovom portalu za ulaznice i na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

The Family shop u Varaždinu 01:55
The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Do 7. rujna ulaznice se mogu kupiti u pretprodaji, a ovo su cijene:

  • 1. kategorija (Zapad sredina): 50 €
  • 2. kategorija (Zapad bočno): 40 €
  • 3. kategorija (Zapad gore): 30 €
  • 4. kategorija (Sjever i Jug): 25 €

Ako se ulaznice ne rasprodaju, ovakve će cijene biti na dan utakmice:

  • 1. kategorija (Zapad sredina): 55 €
  • 2. kategorija (Zapad bočno): 45 €
  • 3. kategorija (Zapad gore): 35 €
  • 4. kategorija (Sjever i Jug): 30 €

Hrvatski nogometni savez uveo je još jednu novost. Naime, sve ulaznice će se nalaziti u novoj mobilnoj aplikaciji i više neće biti potrebe za ispisivanjem ulaznica. 

Podsjetimo, Hrvatska je pobijedila prve dvije kvalifikacijske utakmice, protiv Gibraltara 0-7 i Češke 5-1. Slijedi dvoboj protiv Farskih Otoka 5. rujna, a s Crnom Gorom tri dana kasnije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Ništa od povratka u HNL. Rog ima novi klub, dočekat će ga Hrvat...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Arsenal je Tottenhamu u posljednji čas 'ukrao' veliko pojačanje...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Arsenal je Tottenhamu u posljednji čas 'ukrao' veliko pojačanje...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025