Počela prodaja ulaznica za Crnu Goru! Evo koje su cijene karata

Krenula je prodaja ulaznica za kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Crne Gore (8. rujna). Igra se na Maksimiru od 20.45, a ulaznice se prodaju na HNS-ovom portalu za ulaznice i na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama.

Do 7. rujna ulaznice se mogu kupiti u pretprodaji, a ovo su cijene:

1. kategorija (Zapad sredina): 50 €

2. kategorija (Zapad bočno): 40 €

3. kategorija (Zapad gore): 30 €

4. kategorija (Sjever i Jug): 25 €

Ako se ulaznice ne rasprodaju, ovakve će cijene biti na dan utakmice:

1. kategorija (Zapad sredina): 55 €

2. kategorija (Zapad bočno): 45 €

3. kategorija (Zapad gore): 35 €

4. kategorija (Sjever i Jug): 30 €

Hrvatski nogometni savez uveo je još jednu novost. Naime, sve ulaznice će se nalaziti u novoj mobilnoj aplikaciji i više neće biti potrebe za ispisivanjem ulaznica.

Podsjetimo, Hrvatska je pobijedila prve dvije kvalifikacijske utakmice, protiv Gibraltara 0-7 i Češke 5-1. Slijedi dvoboj protiv Farskih Otoka 5. rujna, a s Crnom Gorom tri dana kasnije.