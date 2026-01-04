Počela transformacija Arene u Beogradu. Hrvatska tu uskoro kreće u napad na europski vrh

Europsko prvenstvo u Beogradu donosi i novi sustav natjecanja. Ukidaju se četvrtfinalne utakmice, a tri najbolje momčadi iz svake od četiri skupine prolaze u glavnu rundu. Tamo se formiraju dvije nove skupine s po šest momčadi, a bodovi iz prve faze se prenose. Dvije najbolje reprezentacije iz svake od tih novih skupina izborit će izravan plasman u polufinale, što, prema mišljenju mnogih, donosi pravedniji put do medalje jer smanjuje utjecaj eventualnog lošeg dana u jednoj eliminacijskoj utakmici. | Foto: Dusan Milenkovic