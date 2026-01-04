Počela transformacija Arene u Beogradu. Hrvatska tu uskoro kreće u napad na europski vrh

Beograd se sprema za vaterpolski spektakl! Montažni bazen u Areni smanjuje kapacitet, ali ne i uzbuđenje. Hrvatska reprezentacija spremna je za osvajanje Europskog prvenstva
Dok se vaterpolska Europa priprema za spektakl, u Beogradskoj Areni, jednoj od najvećih dvorana na kontinentu, odvija se prava transformacija. Košarkaški parket nestao je još 26. prosinca, a na njegovom mjestu niknuo je montažni bazen koji će od 10. do 25. siječnja biti poprište Europskog prvenstva.
Dok se vaterpolska Europa priprema za spektakl, u Beogradskoj Areni, jednoj od najvećih dvorana na kontinentu, odvija se prava transformacija. Košarkaški parket nestao je još 26. prosinca, a na njegovom mjestu niknuo je montažni bazen koji će od 10. do 25. siječnja biti poprište Europskog prvenstva.
Radovi su ušli u završnu fazu, a simboličnim puštanjem prvih mlazova vode u subotu i službeno je počelo odbrojavanje do prve utakmice.
Beogradu ovo nije prvi put da organizira prvenstvo u ovakvom ambijentu. Sličan pothvat izveli su i 2016. godine, kada su postavili čak dva bazena i ugostili najbolje europske vaterpoliste.
Ipak, ovogodišnje izdanje donosi neke promjene. Zbog drugačije visine konstrukcije bazena, kapacitet Arene smanjen je s nekadašnjih 18.000 na respektabilnih 12.000 gledatelja, što i dalje jamči užarenu atmosferu, osobito na utakmicama domaćina. Organizatori očekuju da će bazen biti spreman za prve treninge u srijedu, tri dana prije početka natjecanja.
Dok se u Beogradu puni bazen, hrvatska vaterpolska reprezentacija pod vodstvom izbornika Ivice Tucka odrađuje posljednje faze priprema za turnir na kojem uvijek ima najviše ambicije. Plan je detaljno razrađen tjednima unaprijed, a sve je počelo još u studenom kratkim okupljanjem u Zagrebu, gdje je izbornik dobio prvi uvid u stanje igrača.
Prave, udarne pripreme krenule su 7. prosinca u Zagrebu, nakon čega su "barakude" otišle na sparing s Mađarima u Budimpeštu i Szeged. Uslijedio je turnir u nizozemskom Rotterdamu krajem prosinca, koji se pokazao kao pun pogodak. Pobjede protiv jakih suparnika, uključujući i svjetske doprvake Mađare, dale su momčadi potrebno samopouzdanje.
- Taj turnir u Rotterdamu nam je došao fenomenalno. Tri odlične utakmice, a na kraju ona najjača. Upravo nas takav ritam čeka u grupnoj fazi u Beogradu - izjavio je izbornik Ivica Tucak.
Nakon kratkog predaha za Novu godinu, reprezentacija se ponovno okupila 2. siječnja u Dubrovniku. U Gružu su odrađeni treninzi s francuskom reprezentacijom, a završni test uoči prvenstva bit će prijateljska utakmica protiv Crne Gore u Budvi u ponedjeljak. Upravo će nakon tog dvoboja Tucak objaviti konačan popis od 15 putnika za Beograd.
- Ozljeda nema, prošli smo težak period kada nas je gripa pokosila. Imam još jednu, dvije dileme, no nakon utakmice s Crnom Gorom znat će se tko ide na prvenstvo - otkrio je izbornik.
Hrvatska je na ždrijebu bila u prvoj jakosnoj skupini, što joj je osiguralo izbjegavanje najjačih suparnika poput Španjolske, Italije i Mađarske u prvoj fazi. Ipak, skupina B, u kojoj se nalaze "barakude", sve je samo ne lagana. Protivnici su neugodna Gruzija, uvijek opasna Grčka te Slovenija na otvaranju prvenstva 11. siječnja.
Posebnu pažnju privlači potez Slovenaca, koji su uoči turnira angažirali novog golmana Milana Bulajića, iskusnog čuvara mreže koji je stasao u beogradskom Partizanu. Time su pokušali riješiti poziciju koja im je godinama bila najslabija karika, što znači da Hrvatsku već na startu čeka ozbiljniji izazov od očekivanog. Dva dana kasnije slijedi dvoboj s Gruzijom, a derbi skupine protiv Grčke na rasporedu je 15. siječnja.
- Najbitnija je utakmica protiv Grčke. Oni su sami vrh svjetskog vaterpola, u pripremama su pobijedili Srbiju 13-6. Radi se o odličnoj ekipi, ali idemo utakmicu po utakmicu. Znamo da će nam taj zadnji susret biti ključan za što bolju poziciju u nastavku - svjestan je težine zadatka Ante Vukičević.
Europsko prvenstvo u Beogradu donosi i novi sustav natjecanja. Ukidaju se četvrtfinalne utakmice, a tri najbolje momčadi iz svake od četiri skupine prolaze u glavnu rundu. Tamo se formiraju dvije nove skupine s po šest momčadi, a bodovi iz prve faze se prenose. Dvije najbolje reprezentacije iz svake od tih novih skupina izborit će izravan plasman u polufinale, što, prema mišljenju mnogih, donosi pravedniji put do medalje jer smanjuje utjecaj eventualnog lošeg dana u jednoj eliminacijskoj utakmici.
Hrvatska put započinje 11. siječnja protiv Slovenije, a sve utakmice "barakuda" moći će se pratiti na programima HRT-a. Spektakl u Areni je spreman, a naši vaterpolisti, kao i uvijek, ciljaju na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja.
