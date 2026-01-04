Obavijesti

Počela transformacija Arene u Beogradu. Hrvatska tu uskoro kreće u napad na europski vrh

Beograd se sprema za vaterpolski spektakl! Montažni bazen u Areni smanjuje kapacitet, ali ne i uzbuđenje. Hrvatska reprezentacija spremna je za osvajanje Europskog prvenstva
Beograd: Počelo punjenje bazena u Areni gdje će se održati 37. Europsko vaterpolo prvenstvo za muškarce 2026.
Dok se vaterpolska Europa priprema za spektakl, u Beogradskoj Areni, jednoj od najvećih dvorana na kontinentu, odvija se prava transformacija. Košarkaški parket nestao je još 26. prosinca, a na njegovom mjestu niknuo je montažni bazen koji će od 10. do 25. siječnja biti poprište Europskog prvenstva. | Foto: R.Z.
