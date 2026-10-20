POČEO NBA Detroit u šokantnoj završnici preokrenuo Boston

Počela je nova NBA sezona, a košarkaši Detroita su na domaćem parketu i uz veliki preokret u posljednjoj četvrtini svladali Boston sa 121-113.

Gosti su dobili drugu četvrtinu s 30-18 čime su pobjegli na dvoznamenkastu prednost. Solidan su odmak od suparnika imali sve do sredine posljednje četvrtine kada je Detroit napravio nevjerojatnu seriju od 23-0.

PISTONS PULLED OFF WILD 22-PT COMEBACK TO BEAT THE CELTICS 🤯🤯 FIRST GAME OF THE YEAR 🔥 https://t.co/XZfexTzoJO — Bleacher Report (@BleacherReport) October 20, 2026

Domaćin je okrenuo rezultat najviše zahvaljujući raspucanom Robinsonu koji je potaknuo veliki domaći niz, a Detroit potom nije pružio ruku suparniku te je zadržao prednost do kraja i slavio s osam poena razlike.

Po 22 poena su za Detroit ubacili Cade Cunningham i Jalen Duren, s tim da je prvi upisao osam asistencija, a potonji devet skokova. Duncan Robinson je ubacio 21 poen uz 5-9 za tri poena.

Kod Bostona je prvi strijelac bio Paul George s čak 38 poena. Dodao je tome i pet skokova, tri asistencije te pet ukradenih lopti. Za tri poena je gađao 7-12. Derrick White i Payton Pritchard su ubacili po 17, a Jayson Tatum 13 poena uz 11 asistencija, s tim da je promašio svih sedam upućenih trica.