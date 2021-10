Mauricio Pochettino samo je u nevjerici gledao, a Gianluigi Donnarumma dva je puta išao po loptu u mrežu i to u 45. i 46. minuti, a Parižani nisu uspjeli stići zaostatak i na kraju su 'pali' kod Rennesa (2-0)! Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé - bio je to zvjezdani napadački trojac koji je promašivao, pogađao okvir gola, ali zabijao nije. Intervenirao je 'Poch' i s Maurom Icardijem, ali ni on nije uspio zabiti gol.

Domaći su se nogometaši dobro držali an startu, ali nakon dvadesetak minuta su inicijativu preuzeli gosti i pod opsadom je bio Gomisov gol. Dobro su razigravali Parižani, promašivali su Neymar i Mbappé, Messi je pogodio prečku, ali gola nije bilo sve do 45. minute kad je Laborde sve iznenadio i na drugoj stativi ispratio ubačaj za erupciju oduševljenja na stadionu!

Imao je teži posao Pochettino na odmoru, a samo je hladni znoj potekao niz čelo kad je njegova momčad primila gol čim su krenuli s centra. Odličnu su akciju odigrali domaći nogometaši, Laborde je ovaj put poslao loptu prema sredini šesnaesterca za Taita koji jako dobro pogađa za povećanje vodstva.

Napadali su nakon toga Parižani, Mbappéu je poništen gol zbog zaleđa na početku akcije nešto manje od pola sata prije kraja utakmice, a nakon toga do kraja utakmice nisu uspjeli zabiti. Opasno se trese stolica argentinskom stručnjaku, kao i njegovom kolegi u Tottenhamu iz kojeg je otišao - Nuni Espiritu Santu. Britanski mediji već su počeli spominjati mogući povratak na klupu 'Spursa', a pitanje je što će od toga biti.