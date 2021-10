On je to sam rekao, želi probati nešto novo u karijeri. Jednog će dana igrati za Real Madrid. Ne znam točno kada, ali uvjeren sam da hoće i da je to samo pitanje vremena, rekao je napadač Real Madrida Karim Benzema kad su ga upitali o tome što misli o dolasku Kyliana Mbappéa iz PSG-a u redove 'kraljeva'.

Mnogo se govorilo ovog ljeta o prelasku mladog Francuza među trupe Carla Ancelottija, navodno je sve već bilo i riješeno kad je među Parižane stigao Lionel Messi, ali na kraju se sve izjalovilo. Mbappé i dalje igra za PSG, no među 'kraljevima' su sigurni da će im se ubrzo pridružiti. A taj komentar Benzeme prokomentirao je i sam Ancelotti.

- To je odlično. Nadam se da će uživati jer je Real Madrid najveći klub na svijetu - jasan je bio trener 'kraljeva'.

Madriđanima sad slijedi ligaška utakmica protiv Espanyola, a bit će im to prilika za povratak na pobjedničke staze nakon neočekivanog poraza kod kuće protiv moldavskog Šerifa (2-1).

- Kad izgubimo i bod, a kamoli tri - ne mogu spavati. Emocionalno sam jako teško primio poraz protiv Šerifa. Imamo problema s zabijanjem golova i to moramo promijeniti u sljedećim utakmicama. Malo su nam taknuli u ponos, ali mislim da ćemo se vratiti protiv Espanyola - zaključio je.