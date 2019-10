Počinje CRO Race, svijet će se opet diviti hrvatskim ljepotama

Deset minuta nakon podneva u utorak će iz Osijeka kreće ovogodišnja biciklistička utrka kroz Hrvatsku, koja se održava pod imenom "CRO Race", a direktor utrke Vladimir Miholjević naglasio je kako je novi jesenski termin održavanja možda i bolji od dosadašnjeg proljetnog.

- Kada smo počeli s projektom, ciljali smo proljeće kako bi naša utrka služila kao priprema za 'Giro d'Italia', ali sada vidimo kako je ovaj tjedan idealan kao popuna rupe po završetku svjetskog prvenstva i završnih 'WorldTour' utrka poput Lombardije. Što se drugog, turističkog, aspekta tiče, smatramo kako je Hrvatska ujesen bogata plodovima, kraj je turističke sezone i prilika je da stavimo 'trešnju' na turističku sezonu te 'bubu u uho' onima koji se u ovo vrijeme odlučuju gdje će putovati sljedeće godine - izjavio je Miholjević.

Novi termin utrke donio je i promjene u konceptu, pa s obzirom na kraj sezone više nema ekstremno dugačkih etapa, najduža će biti upravo prva ravničarska dionica od Osijeka do Lipika u dužini od 200 kilometara, dok će do kraja tjedna pred vozačima biti još jedna etapa od 183 km (Slunj - Zadar), tri etape od oko 150 kilometara (Okrug - Makarska, Starigrad - Crikvenica i Sveta Nedelja - Zagreb), dok će "kraljevska" peta etapa s najviše uspona od Rapca do Platka biti dugačka tek 136 km.

- Zbog promjene termina nema više ektremno teških etapa, a ciljevi će biti atraktivni jer će se uvijek odvijati u centru grada. Smatram kako ukupni pobjednik neće biti poznat sve do samoga kraja, odnosno uspona Mesničkom ulicom na Trg svetog Marka u Zagrebu - kazao je Miholjević.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Utrka iz godine u godinu stječe sve veći ugled u svijetu o čemu svjedoči i porast broja "WorldTour" momčadi s prošlogodišnje tri na ovogodišnje četiri.

- Sportski ugled i rezultati biciklista koji dolaze na utrku daju kredilibitet našoj utrci - naglasio je Mihaljević.

Najveća imena na startnoj listi ovogodišnjeg "CRO Racea" su Britanac Adam Yates, član australske momčadi Mitchelton-Scott i Slovenac Matej Mohorič, vozač Bahrain-Meride, Obojica su Osijek stigla izravno sa Svjetskog prvenstva gdje su u nedjelju u Yorkshireu morali odustati zbog jake kiše i velike hladnoće.

- Jako sam razočaran svojim nastupom na Svjetskom prvenstvu, zbog lošeg sam vremena morao odustati na pola utrke. Podcijenio sam vrijeme na startu i nisam se dovoljno toplo odjenuo. No, svoju dobrru fizičku pripremljenost pokušat ću materijalizirati na CRO Raceu. Uz pomoć ekipe idem i na etapne pobjede i na visok ukupni plasman - rekao je Mohorič koji će imati zadatak nastaviti niz pobjeda Bahrain-Meride u Hrvatskoj, 2017. je slavio Talijan Vincenzo Nibali, a 2018. Bjelorus Konstantin Sivcov.

- Bilo bi dobro završiti sezonu s pobjedom na etapnoj utrci. Imamo jako dobro balansiranu ekipu kako za etape koje konfiguracijski odgovaraju meni tako i za sprinterske etape. Postupno se oporavljam od lošeg nastupa na Svjetskom prvenstvu, a ova mi utrka dolazi u idealno vrijeme kako ne bih imao preveliku pauzu između utrka u Kanadi i završetka sezone u Italiji", izjavio je Yates koji je imao odličan ulazak u sezonu s drugim mjestima na jednotjednim "WorldTour" utrkama "Tirreno-Adriatico" i "Volta a Catalunya", no središnji dio sezone donio mu je razočaravajući nastup na "Tour de Franceu" koji je završio na 29. poziciji.

Među 117 vozača koji će se pojaviti na startu u Osijeku bit će samo dvojica Hrvata, 40-godišnji Radoslav Rogina iz slovenske momčadi Adria Mobil i 24-godišnji Josip Rumac, član talijanskog sastava Androni Giocattoli.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

- Plan je biti na pobjedničkom postolju, ali konkurencija je jača nego prijašnjih godina. Što se same konfiguracije utrke tiče, ona možda je lakša, no ne određuje ona hoće li utrka biti teška ili ne već vozači. Moja će se ekipa prvenstveno koncentrirati na dobre plasmane u sprintovima, ali to ne znači da ja nemam ambicija - izjavio je Rogina koji je prošle godine završio na četvrtoj poziciji na utrci kroz Hrvatsku, dok je 2016. bio peti.

Koliko je Rogina dugovječan svjedoči i podatak da je još 1999. godine bio pobjednik etape na tadašnjem izdanju utrke korz Hrvatsku.

- Ne znam na koliko sam izdanja utrke nastupio, ali da ste mi prije 20 godina rekli da ću i dalje voziti rekao bih vam: Sigurno ne!"

Varaždinac je potom najavio kako bi mogao i sljedeće godine nastupiti na CRO Raceu i da bi mu to trebala biti posljednja utrka u karijeri.

- Na domaćim cestama motivacija je uvijek veća. Čast mi je da mogu sudjelovati u ovom projektu, a cilj mi je što veći plasman. Imat ću nekoliko prilika za dobar etapni rezultat, u Zadru, Makarskoj, Crikvenici, Zgarebu - naglasio je aktualni prvak Hrvatske u cestovnoj vožnji Josip Rumac. (dk)