Počinje nova sezona Hrvatskog kupa, u akciji i jedan prvoligaš. Pogledajte kartu svih sudionika

Točno je 90 dana prošlo od uzvrata finala Hrvatskoga nogometnog kupa u kojem je Rijeka pobijedila Slaven Belupo 1-0 i osvojila dvostruku krunu na Rujevici, a ovoga utorka kreće nova sezona borbe za Rabuzinovo sunce, najmasovnijega nogometnog natjecanja u Hrvatskoj, utakmicama pretkola.

Pokretanje videa... 01:59 Rijeka je osvojila Kup | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Mjesto u šesnaestini finala traže 32 kluba, među kojima je, zbog slabog koeficijenta, i novi član HNL-a Vukovar 1991 koji gostuje kod četvrtoligaša Nehaja u Senju. Njihov dvoboj počinje u 16.30, kad se susreću još dva člana Treće nogometne lige, Maksimir i Jadran Poreč u Zagrebu. U srijedu se igra čak 14 utakmica u isto vrijeme (16.30). Među njima je i ona prošlosezonskog doprvaka druge lige Opatije kod petoligaša Libertasa u Novskoj, kao i još jednog drugoligaša Karlovca 1919 kod petoligaša Bednje.

Ranije su mjesto u šesnaestini finala zbog koeficijenta uspješnosti u Kupu osigurali Dinamo, Hajduk, Rijeka, Slaven Belupo, Istra 1961, Osijek, Gorica, novi četvrtoligaš Šibenik, Lokomotiva, Rudeš, Varaždin, Oriolik, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Bjelovar i Cibalia.

Parovi iduće faze natjecanja također se određuju putem sustava koeficijenata tako da prvi ide na najslabijega, drugi na 31. na ljestvici i tako dalje, a te bi se utakmice trebale igrati tijekom reprezentativne stanke 9. i 10. rujna, odnosno u rezervnom terminu 23. ili 24. rujna.

Kartu Hrvatske s klubovima sudionicima Hrvatskoga nogometnog kupa u sezoni 2025/26. možete pogledati OVDJE, a kompletan raspored domaće klupske nogometne sezone s rezultatima možete pronaći OVDJE.

Foto: Github

Pretkolo Hrvatskog kupa

Maksimir - Jadran-Poreč (26. kolovoza, 16.30)

Nehaj - Vukovar 1991 (26. kolovoza, 16.30)

Neretva - Zadrugar (27. kolovoza, 16.30)

Uljanik - Bjelovar (27. kolovoza, 16.30)

BSK Belica - Solin (27. kolovoza, 16.30)

Varteks - Moslavina (27. kolovoza, 16.30)

Radnik Križevci - DOŠK (27. kolovoza, 16.30)

Špansko - Gaj Mače (27. kolovoza, 16.30)

Zemunik - Kurilovec (27. kolovoza, 16.30)

Slavonija - Marsonia (27. kolovoza, 16.30)

Bednja - Karlovac 1919 (27. kolovoza, 16.30)

Jedinstvo DM - Dugo Selo (27. kolovoza, 16.30)

Bedem - Dinamo Predavac (27. kolovoza, 16.30)

Radnički Dalj - Graničar (27. kolovoza, 16.30)

Libertas - Opatija (27. kolovoza, 16.30)

Koprivnica - Pitomača (27. kolovoza, 16.30)