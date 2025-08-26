Počinje nova sezona Hrvatskog kupa! Uzbudljivi nogometni dvoboji kreću u utorak, 32 kluba bore se za ulazak u šesnaestinu finala i dvoboje protiv Dinama, Hajduka, Rijeke i ostalih
Počinje nova sezona Hrvatskog kupa, u akciji i jedan prvoligaš. Pogledajte kartu svih sudionika
Točno je 90 dana prošlo od uzvrata finala Hrvatskoga nogometnog kupa u kojem je Rijeka pobijedila Slaven Belupo 1-0 i osvojila dvostruku krunu na Rujevici, a ovoga utorka kreće nova sezona borbe za Rabuzinovo sunce, najmasovnijega nogometnog natjecanja u Hrvatskoj, utakmicama pretkola.
Mjesto u šesnaestini finala traže 32 kluba, među kojima je, zbog slabog koeficijenta, i novi član HNL-a Vukovar 1991 koji gostuje kod četvrtoligaša Nehaja u Senju. Njihov dvoboj počinje u 16.30, kad se susreću još dva člana Treće nogometne lige, Maksimir i Jadran Poreč u Zagrebu. U srijedu se igra čak 14 utakmica u isto vrijeme (16.30). Među njima je i ona prošlosezonskog doprvaka druge lige Opatije kod petoligaša Libertasa u Novskoj, kao i još jednog drugoligaša Karlovca 1919 kod petoligaša Bednje.
Ranije su mjesto u šesnaestini finala zbog koeficijenta uspješnosti u Kupu osigurali Dinamo, Hajduk, Rijeka, Slaven Belupo, Istra 1961, Osijek, Gorica, novi četvrtoligaš Šibenik, Lokomotiva, Rudeš, Varaždin, Oriolik, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Bjelovar i Cibalia.
Parovi iduće faze natjecanja također se određuju putem sustava koeficijenata tako da prvi ide na najslabijega, drugi na 31. na ljestvici i tako dalje, a te bi se utakmice trebale igrati tijekom reprezentativne stanke 9. i 10. rujna, odnosno u rezervnom terminu 23. ili 24. rujna.
Kartu Hrvatske s klubovima sudionicima Hrvatskoga nogometnog kupa u sezoni 2025/26. možete pogledati OVDJE, a kompletan raspored domaće klupske nogometne sezone s rezultatima možete pronaći OVDJE.
Pretkolo Hrvatskog kupa
- Maksimir - Jadran-Poreč (26. kolovoza, 16.30)
- Nehaj - Vukovar 1991 (26. kolovoza, 16.30)
- Neretva - Zadrugar (27. kolovoza, 16.30)
- Uljanik - Bjelovar (27. kolovoza, 16.30)
- BSK Belica - Solin (27. kolovoza, 16.30)
- Varteks - Moslavina (27. kolovoza, 16.30)
- Radnik Križevci - DOŠK (27. kolovoza, 16.30)
- Špansko - Gaj Mače (27. kolovoza, 16.30)
- Zemunik - Kurilovec (27. kolovoza, 16.30)
- Slavonija - Marsonia (27. kolovoza, 16.30)
- Bednja - Karlovac 1919 (27. kolovoza, 16.30)
- Jedinstvo DM - Dugo Selo (27. kolovoza, 16.30)
- Bedem - Dinamo Predavac (27. kolovoza, 16.30)
- Radnički Dalj - Graničar (27. kolovoza, 16.30)
- Libertas - Opatija (27. kolovoza, 16.30)
- Koprivnica - Pitomača (27. kolovoza, 16.30)
