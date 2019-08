Počinje Svjetsko prvenstvo u košarci, evo gdje ga gledati...

Utakmicom reprezentacija Srbije i Angole u subotu (9.30) će u Kini započeti 18. Svjetsko prvenstvo košarkaša, prvo na kojem sudjeluju čak 32 reprezentacije, a na kojem će reprezentacija SAD-a pokušati osvojiti treći uzastopni naslov prvaka, što dosad nije uspjelo nijednoj momčadi u povijesti.

Iako će, kao i na većini najvećih natjecanja (olimpijske igre i svjetska prvenstva) od pojave Dream Teama na OI-ju u Barceloni 1992. godine, biti sastavljena od igrača iz NBA lige, američka reprezentacija u Kinu ne dolazi nakrcana superzvijezdama.

Novog izbornika Gregga Popovicha, nasljednika Mikea Krzyzewskog koji je u svojoj izborničkoj eri osvojio tri olimpijska zlata i dva svjetska naslova, napustile su sve najveće zvijezde današnjice, što zbog ozljeda, što zbog osobnih obveza, što zbog želje za slobodnim ljetom, itd. Reprezentacija u kojoj je najveća zvijezda novi razigravač Boston Celticsa Kemba Walker, svakako se ne može smatrati jednom iz "Dream Team" serijala.

Srbija nabildala samopouzdanje

Istina, američka reprezentacija jedina je koja će u Kini na igračkom popisu imati svih 12 igrača iz NBA lige, ali... Najbolji igrač prošle NBA sezone bit će u Kini, ali će igrati za Grčku. I ne samo to, Giannis Antetokounmpo nije došao biti "prolaznik" na najvećoj košarkaškoj smotri, već se nada da će Grčku voditi prema finalu i obračunu s Amerikancima u kojem će im pokazati zašto je baš on najbolji.

Jedan od ponajboljih centara NBA lige, a time i svijeta, bit će u Kini, ali će igrati za Srbiju. Nikola Jokić bio je četvrti u redoslijedu za najboljeg igrača prošle NBA sezone i glavni razlog zašto su Denver Nuggetsi stigli do na korak do finala Zapadne konferencije u prošlom doigravanju. S Bojanom Bogdanovićem kao glavnim čovjek vanjske linije reprezentacije pod vodstvom Aleksandra Đorđevića te iskustvom koje srpski košarkaši imaju u svojoj momčadi, jasno je da se nadaju trećem uzastopnom finalu na velikim natjecanjima.

Foto: Nathan Denette, Frank Gunn/Press Association/PIXSELL, Ron Chenoy/Reuters

Na SP-u u Španjolskoj 2014. potopili su ih Kyrie Irving i James Harden, na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru nisu mogli zaustaviti Kevina Duranta. No, nitko od spomenutih nije u Kini, a Srbija je s 10 pobjeda u pripremnim utakmicama nabiladala samopuzdanje. Povoljan ždrijeb u grupnoj fazi natjecanja srpske košarkaše svrstava u skupinu favorita za odličja, a s Amerikancima se ne mogu sresti prije polufinala.

U Kini će biti jedan od ključnih igrača novih NBA prvaka, ali ni on neće igrati za reprezentaciju SAD-a. Kawhi Leonard nije u Azijii, ali španjolski centar Marc Gasol jest i bit će jedna od uzdanica reprezentacije koja je na Dalekom istoku, u Japanu 2006. godine, iskoristila američko posrtanje protiv Grka te osvojila prvi u nizu naslova najveće generacije španjolskih košarkaša svih vremena. Istina, izgled reprezentacije je promijenjen. U Kini nema Paua Gasola, ni Sergija Rodrigueza, Juan Carlos Navarro je završio karijeru, a na istom je putu i Jose Calderon. No, uz Rickyja Rubija, Rudyja Fernandeza, Sergija Lulla i braću Hernangomez, Španjolci će uz Srbiju biti glavni favoriti za prolaz u polufinale iz skupina A, B, C i D koje se spajaju u drugoj fazi natjecanja i daju četvrtfinalne parove.

I dobitnik nagrade za najboljeg obrambenog igrača NBA lige neće igrati za SAD, već za Francusku, a riječ je o francuskom centru Rudyju Gobertu. Francuzi su ušli u eru "bez Tonyja Parkera", čiji će dres uskoro završiti pod krovom AT&T Centera u San Antoniju, zajedno s onim Tima Duncana i Manua Ginobilija. No, reprezentacija koja uz gospodara reketa Goberta ima ponajboljeg igrača Eurolige Nanda de Cola te iskusne NBA veterane poput Nicolasa Batuma, Evana Fourniera, ima se pravo nadati dobrom rezultatu. Za mjesto u četvrtfinalu glavni će im konkurenti biti Australija, Litva, Njemačka i Kanada.

Najteži posao za plasman u četvrtfinale imat će reprezentacije koje se na tom putu sudaraju s Amerikancima, a u tu skupinu pripada i momčad Brazila koju vodi nekadašnji hrvatski izbornik Aleksandar Petrović. Već skupina prvog kruga u kojoj su s Grčkom, Crnom Gorom i Novim Zelandom Brazilce stavlja pred težak zadatak osvajanja jednog od prva dva mjesta koja vode dalje.

Tada zadatak postaje još teži, jer se spajaju sa skupinom u kojoj su SAD, Turska, Češka i Japan. Prvo mjesto je rezervirano za Amerikance, a za drugo su najveći favoriti Grci.

Litva je nezaobilazna

Što nas opet vraća na početak priče i reprezentaciju SAD-a, koja unatoč brojnim otkazima superzvijezda, porazu od Australije u pripremnoj utakmici u Melbourneu, prvom jedne američke momčadi sastavljene isključivo od NBA igrača nakon punih 13 godina i 78 uzastonih pobjeda, još uvijek uživa status glavnog favorita za zlato.

Zašto? Ponajviše zahvaljujući najvećoj zvijezdi momčadi, izborniku Greggu Popovichu koji je svoju trenersku karijeru izgradio vjerujući da je snaga momčadi u zajedništvu koje će iskazati na terenu, a ne u pojedinačnim igračkim kvalitetama. "Pop" ima i osobni razlog, mrlju s olimpijskog turnira u Ateni 2004. gdje je u ulozi pomoćnika Larryju Brownu svjedočio raspadu američke reprezentacije. Iako je imao Tima Duncana, završio je s broncom u rukama, jer je Manu Ginobili odveo Argentinu do zlata.

Ovakva američka reprezentacija bit će prisiljena igrati tvrdu obranu, što će priznati i jedan od napadački najpotentnijih igrača ovog sastava, Kemba Walker.

- Obrana će nas izvlačiti kad upadnemo u probleme - izjavio je Walker.

Foto: Nathan Denette/Press Association/PIXSELL

Treći razlog zbog kojeg je ova američka reprezentacija i dalje favorit za osvajanja Naismithovog trofeja jest glad za dokazivanjem. Gregg Popovich u svom sastavu ima samo dvojicu osvajača medalja s prošlih velikih natjecanja: Harrisona Barnesa, koji je osvojio olimpijsko zlato u Rio de Janeiru, i Masona Plumleeja, člana momčadi svjetskih prvaka iz Španjolske 2014. Svi ostali su debitanti na velikom natjecanju, s velikim upitnikom nad glavama. Mogu ga se riješiti samo na jedan način - osvajanjem novog zlata.

To je teret s kojim će se morati nositi sljedećih 12 igrača: Harrison Barnes iz Sacramento Kingsa, Joe Harris iz Brooklyn Netsa, Brook Lopez i Khris Middleton iz Milwaukee Bucksa, Donovan Mitchell iz Utah Jazza, Mason Plumlee iz Denver Nuggetsa, Marcus Smart, Jayson Tatum, Jaylen Brown i Kemba Walker iz Boston Celticsa, Myles Turner iz Indiana Pacersa i Derrick White iz San Antonio Spursa.

Srbija, Grčka i Španjolska, a nakon pobjede nad SAD-om u Melbourneu i Australija, najčešće su spominjane reprezentacije u kontekstu "rušenja Amerikanaca". Litva predvođena dvojicom NBA centara Jonasom Valančiunasom i Domantasom Sabonisom, nezaobilazna je u svakoj priči o dijeljenju odličja na velikim natjecanjima, a u istom statusu su i Francuzi. Pojavi li se u borbi za odličja netko izvan ovog kruga, to će biti veliko iznenađenje.

Sve utakmice Svjetskog prvenstva moći ćete pratiti na programima Sportkluba (1, 2, 3, 4). Sportklubove programe, ovisno o paketima, imaju sve platforme, od MaxTV-a, Iskona, Bneta, TotalTV-a, EvoTV-a, Optime, A1... Također, određen broj utakmica, njih 10, prenosit će i HRT počevši od utorka i dvoboja SAD-a i Turske.