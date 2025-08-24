Počinje US Open! Nagradni fond nikad veći, a razmak od kraja Wimbledona nikad manji

Danas počinje US Open. Zbog veće zarade i jednog dana turnira više organizatori su pomaknuli početak na nedjelju, a nije to jedina promjena ove godine. Naime, nagradni fond je nikad veći.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:39 Publici je tijekom teniskog meča u Madridu nestalo struje | Video: 24sata/Reuters

Ukupno on iznosi 90 milijuna dolara, a pobjednici u pojedinačnoj konkurenciji dobit će po pet milijuna. Također, između kraja Wimbledona i početka US Opena prošlo je svega 42 dana, što je najmanji razmak između ta dva turnira u povijesti, barem što se tiče Open ere.

Danas će na teren Borna Ćorić i to protiv Čeha Jirija Lehečke koji je 21. tenisač svijeta. Marin Čilić u 1. kolu igra protiv Alexandera Bublika (ATP - 24.), dok Dinu Prižmića čeka Andrej Rubljov (ATP - 15.). U ženskoj konkurenciji igraju dvije Hrvatice; Antoniu Ružić čeka domaća predstavnica Taylor Townsend u 1. kolu, a Donnu Vekić Španjolka Jessica Bouzas Maneiro.