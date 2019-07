'Svaki dan pogledam snimku moje stative protiv Gzire...'

Kapetan Hajduka Josip Juranović odigrao je u dresu Hajduka 134 utakmice i zabio jedan gol, a taj jedini zabio je u travnju 2016. godine pod trenerom Damirom Burićem Lokomotivi na Poljudu, na asistenciju Anthonyja Kalika. Nešto više od tri godine nakon prvijenca, Damir Burić ponovno je trener Hajduka, Lokomotiva u nedjelju dolazi na Poljud, a Juranović i Kalik opet konkuriraju za momčad.

- Sjećam se, kako se ne bih sjećao te utakmice i gola, zabio je i Tino Sven Sušić, a ja sam igrao prednjeg veznoga... - nasmijao se Juranović te dodao kako je upravo kod trenera Damira Burića odigrao najviše utakmica, točno 40.

- I promijenio najviše pozicija! Čak i na lijevom boku sam igrao kad je Velazquez bio isključen... - dodaje kapetan Hajduka, koji je promijenio 11 trenera od kad je na Poljudu, a jedino kod Tudora i Poklepovića nije upisao minutažu...

Sličica je to iz povijesti koja bi bila posve nevažna da je umjesto vratnice protiv Gzire, Juranović zabio gol. Niti bi Hajduk ispao, niti bi Damir Burić danas bio trener Hajduka, a i tema razgovora bila bi posve drugačija, najavljivali bi uzvrat protiv Ventspilsa...

- Baš i ne volim pričati o toj utakmici, ali ne prođe dan da ne pogledam video snimku tog mog udarca i vratnice. Stvarno je nedostajao milimetar da lopta uđe u gol. Na žalost nije....

Legendarna izjava Tonćija Gabrića ''Nikad ne znaš za što je to dobro'' mogao bi se primijeniti i na ovu situaciju. Možda će Hajduk, oslobođen europskih obaveza, bolje gurati u prvenstvu...

- Vidjet ćemo, ali ne mogu kazati da je bolje, naravno da bi svi mi voljeli da smo i dalje aktivni na oba fronta. Nakon Gzire smo se dogovorili ''skupiti glave, i u svaki duel i na svaku loptu ići maksimalno'', i smatram da se to sada vidi, to naše zajedništvo na terenu, da svako za svakoga trči i uklizava. Nadamo se da će tako biti i dalje.

Naravno, uvijek ostaje pitanje zašto i protiv Gzire nije bilo zajedništva, trke i uklizavanja. No to je sad već povijest, kao što su, čini se, povijest i ozljede koje su mučile Juranovića krajem prošle i na početku ove sezone. Ozljede su ga odvojile od terena, no sad je opet zdrav i konkurira za momčad.

- Od kad sam u Hajduku imao sam tri ozbiljnije ozljede, pukla mi je metatarzalna kost, ozlijedio sam kvadriceps i rame. Sad je hvala Bogu sve dobro i nadam se da ću se ustaliti u momčadi.

Iako je promijenio jako puno trenera Juranović se nije želio upuštati u analizu razlika između Oreščanina i Burića, rekao je tek kako je novi trener uveo novu impostaciju 4-2-3-1 na koju se momčad pokušava adaptirati.

- U drugom poluvremenu u Varaždinu vidjelo se da smo prihvatili sve što trener traži od nas, prema naprijed smo napravili puno više. Radimo dobro, pokušavamo prihvatiti trenerove zamisli.

Mini cilj je dogurati do reprezentativne stanke, kada će u dva tjedna Burić moći dodatno pripremiti i posložiti momčad. No do tada će biti odigrana i dva derbija s Osijekom i Dinamom.

- Mogu samo najaviti da ćemo svaku utakmicu pokušati odigrati sve bolje. Sada nas čeka Lokomotiva, pokušavamo pronaći njihove slabije strane, gdje ih napasti, pa onda dalje, utakmicu po utakmicu. Želimo ostati koncentrirani, čvrsto na zemlji, bez euforije. Prije nas je znalo i ponijeti, pa bi se brzo prizemljili, sada želimo ići korak po korak, postupno, i bez velikih najava.

Burić je uoči Varaždina najavio kako će se u narednim utakmicama vidjeti tko je kapetan, odnosno njegovi zamjenici. Obzirom da je Juranović nosio traku u Varaždinu, to je pitanje čini se arhivirano.

- Imam privilegiju biti kapetan Hajduka, ali uvijek poslušam što mi ima za reći Mijo Caktaš. On je stariji, ima iskustva, bio je već i vani vani, bio je i kapetan, i njegov savjet mi uvijek dobro dođe. Dosta je novih igrača u svlačionici, kojima treba pomoć da se snađu. Dobro su krenuli, Dolček je zabio dva gola, želim mu sreću da tako i nastavi, Čolina je bio dobar protiv Varaždina, Eduok isto, i on je zabio u debiju, Simić je tu već kao domaći, njega ne treba puno hvaliti, zna se koliko je dobar...

Lokomotiva je i dalje bez boda, porazi od Dinama i Rijeke nisu nešto neočekivano, no dojam je da nisu tako dobri i opasni kao prošlih sezona.

- Nisu zabili gol, ali imali su dobar posjed, protiv Rijeke su pali u završnici utakmice. Vidjet ćemo, mogu samo ponoviti da mi gledamo sebe i da ćemo pokušati osvojiti sva tri boda.

Iako se dosta pričalo o njegovom odlasku iz Hajduka u inozemstvo, Juranović ne razmišlja previše o budućnosti.

- Nogometašu je jedna torba uvijek spakirana za put, ali ne gledam u budućnost, gledam kako ću biti što bolji i zadovoljniji svojim igrama, a dalje kako bude... Zna se što je klupski cilj sezone, i što su zahtjevi za svakog igrača. Svaki trener kaže da su bekovi defenzivci, želi da budemo stabilni i ne primamo golove, a moj osobni cilj je 10 - 15 asistencija... Jednu sam već upisao u Varaždinu.