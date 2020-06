'Podići ćemo stadion u Zadru za 9000 ljudi, želimo gledatelje!'

Neki tenisači i tenisačice polako igraju ekshibicijske turnire u državama iz kojih dolaze, a Novak Đoković je u suradnji s HTS-om napravio veliku stvar te će u Zadar uz Čilića i Ćorića doći i neki od top svjetskih tenisača

<p>Legenda hrvatskog tenisa Goran Ivanišević ovih dana ima pune ruka posla. Po prvi se puta u karijeri našao u ulozi direktora turnira i to <strong>Adria Toura </strong>koji će se 20. i 21. lipnja održati u Zadru. Turnir organizira prvi reket svijeta Novak <strong>Đoković </strong>u suradnji s Hrvatskim teniskim savezom, a okupit će neka od najvećih imena svjetskog tenisa.</p><p>Goran na tribinama, ali i na terenu očekuje spektakl.</p><p>- Turnir će se igrati na zemlji, bili smo spremni i na beton ali su se iz Novakovog tima ipak odlučili za zemlju. Čekamo konačnu potvrdu o broju navijača koji će nam biti dopušten. Bit će stadion za 9000 ljudi koji će se montirati ovaj tjedan, a ja se nadam da će nam dozvoliti pola tog kapaciteta da ipak publika vidi te najbolje igrače na svijetu - ističe Goran te dodaje:</p><p>- Ovo je jedna svjetska prilika da prikažemo i Zadar i Hrvatsku u prekrasnom svjetlu, kao korona free zemlju te pozovemo turiste. Zadar se pokazao ne samo kao košarkaški grad već i kao teniski grad s ona dva Davis Cup susreta što je organizirao nevjerojatno. Ne sumnjam da će i ova organizacija proći kako treba i da će svi naši gosti i tenisači koji dođu izvana biti iznimno zadovoljni.</p><p>Goran će na turniru sudjelovati i kao Novakov trener u čijem je timu od prošle godine. Adria Tour nastao je na inicijativu srpskog tenisača kako bi promovirao sport, pozitivne vrijednosti i fair-play, ali i skupio sredstva za one kojima je pomoć potrebna. Adria Tour održat će se u nekoliko zemalja, a na njemu će uz Novaka zaigrati Dominic <strong>Thiem</strong>, Aleksander <strong>Zverev</strong>, Grigor <strong>Dimitrov</strong>, Viktor <strong>Troicki </strong>i drugi šampioni. U Zadru će nastupiti i dva najbolja hrvatska tenisača, Marin <strong>Čilić </strong>i Borna <strong>Ćorić</strong>.</p><p>- Novak je već i prije imao ideju da se organizira jedan tour odnosno par ekshibicijskih mečeva u Beogradu, Sarajevu, Hrvatskoj. Teško je to organizirati, pogotovo s uobičajenim rasporedom tenisača. Ova korona, koliko god je zla i nesreće donijela, omogućila je i Adria Tour. Novak me pitao kako bi se mogla uključiti Hrvatska, ja sam provjerio s Hrvatskim teniskim savezom i uz njihovu pomoć odabrali smo Zadar. Novakova želja se ispunila i uz ovu ekipu koja dolazi mogu reći da će ovo biti teniski spektakl na Balkanu – osvrnuo se na Novakovu inicijativu Goran.</p><p>Adria Tour u Zadru privući će veliku pažnju domaćih i stranih medija te svjetske teniske javnosti, a sve mečeve Adria Toura televizijski će prenositi Sportklub.</p>