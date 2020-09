\"[30 POSTO] \u010carliju je na ku\u0107nu adresu stigao letak trgovine Gavranovi\u0107 koji je on dobro prou\u010dio! Re\u010deno - u\u010dinjeno! Bruno Petkovi\u0107 je na 30 posto! Jel to zato \u0161to je kod svog kolege Gavre u du\u0107anu ili ne, vidjet \u0107emo u subotu!

Podravci nastavljaju 'Facebook rat': Petko je na akciji 30 posto

Hrvatski prvak gostuje u sklopu utakmice Hrvatskog kupa u simpatičnom mjestu Fernandinovcu u utakmici koja će biti više revijalnog karaktera. Poslije tekme naravno slijedi fešta

<p>U šesnaestini finala Hrvatskog kupa, koja se igra ovu subotu, praznik je nogometa za <strong>Ferdinandovac</strong>, kako je to nazvao trener tamošnjeg istoimenog niželigaša koji će ugostiti hrvatskog nogometnog prvaka - zagrebački <strong>Dinamo</strong>.</p><p>Nakon zanimljive objave u utorak na društvenim mrežama, Ferdinandovac je osmislio novu i nasmijao sve navijače!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Petković reže tortu mačem</strong></p><p>Podsjetimo, uoči povijesne kup utakmice osvanula je montaža smiješnog karaktera na kojoj je branič Ferdinandovca <strong>Robert Kožar Čarli</strong> i kako pored njega sjedi i jauče reprezentativni i Dinamov napadač <strong>Bruno Petković</strong> (26).</p><p>Petković je u šali to komentirao na Instagramu: "Momci, probat ću se dić bar do 30% da me ne strpa Čarli u džep".</p><p>U srijedu su u podravskom klubu složili novu montažu. Bruni Petkoviću ispunila se želja, sad je na 30 posto! Na fotografiji možete vidjeti Čarlija kako drži letak trgovine Gavranović uz glavu suigrača <strong>Marija Gavranovića</strong>, a na letku je na akciji Bruno Petković koji je na akciji - dakako, 30 posto.</p><p>"[30 POSTO] Čarliju je na kućnu adresu stigao letak trgovine Gavranović koji je on dobro proučio! Rečeno - učinjeno! Bruno Petković je na 30 posto! Jel to zato što je kod svog kolege Gavre u dućanu ili ne, vidjet ćemo u subotu!</p><p>Igra se u 15 sati, dolazite? ⚽️⚽️⚽️", piše u objavi simpatičnog niželigaša iz Podravine.</p>